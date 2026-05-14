به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی شامگاه چهارشنبه در همایش شورای همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش استان کردستان، سه مسئله اصلی جامعه امروز را «امید و نشاط اجتماعی»، «تقویت مبانی اخلاقی و اعتقادی» و «استحکام گفتمان انقلاب اسلامی» عنوان کرد.

وی با اشاره به تأثیر فضای منفی رسانه‌ای بر جامعه اظهار داشت: ناامیدسازی جامعه به یک آسیب جدی تبدیل شده و همه اقشار از معلمان و روحانیون گرفته تا دانش‌آموزان نیازمند تقویت روحیه امید و انگیزه هستند.

ریشه بسیاری از مشکلات، کاهش مطالعه است

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با انتقاد از کاهش سرانه مطالعه افزود: بسیاری از ضعف‌های آموزشی و تربیتی ناشی از کم‌مطالعگی است و نسل جوان بدون شناخت تاریخ، فرهنگ و هویت ملی نمی‌تواند نگاه تحلیلی و عمیق داشته باشد.

وی ادامه داد: امروز معلمان و مربیان برای اثرگذاری بر نسل جدید، نیازمند روش‌های نوین تربیتی و شناخت دقیق اقتضائات فرهنگی جامعه هستند.

پورذهبی با تأکید بر اهمیت اخلاق عملی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان بیش از سخنان معلمان و روحانیون، رفتار آنان را الگو قرار می‌دهند و اگر مربیان از انگیزه، اخلاق و باور عمیق برخوردار باشند، این روحیه به نسل جوان منتقل خواهد شد.

مسجد، ورزش و کتاب‌خوانی؛ سه ضلع تربیت اجتماعی

وی توجه به ظرفیت مساجد، توسعه ورزش و ترویج کتاب‌خوانی را از راهکارهای مهم ارتقای نشاط اجتماعی دانست و گفت: ورزش و هنر می‌توانند در تقویت هویت ملی و انسجام اجتماعی نقش‌آفرین باشند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به افتخارآفرینی ورزشکاران استان در عرصه‌های بین‌المللی افزود: موفقیت قهرمانان کردستانی پاسخی عملی به تبلیغات جریان‌های معاند و تجزیه‌طلب است.

پورذهبی بر ضرورت تبیین پیشرفت‌های علمی، دفاعی و مدیریتی کشور برای نسل جوان تأکید کرد و گفت: دشمنان به دلیل قدرت علمی جمهوری اسلامی، دانشمندان ایرانی را هدف قرار می‌دهند و این موفقیت‌ها باید برای جامعه به‌ویژه نسل جوان تشریح شود.

وی ابراز امیدواری کرد نتایج این نشست‌ها به برنامه‌های عملیاتی و اثرگذار در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی استان منجر شود.