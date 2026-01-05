شهید سلیمانی مرز میان عزت و ذلت را برای همیشه روشن کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد، امروز دوشنبه در رویداد فرهنگی و هنری «ایرانمرد»؛ بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج‌قاسم سلیمانی، با بیان اینکه سردار سلیمانی چهره‌ای صرفاً نظامی نبود، اظهار داشت: او تجسم اراده تاریخی ملتی بود که در برابر سلطه، تحقیر و حذف ایستاده است.

وی افزود: سردار سلیمانی مردی بود که میدان را می‌شناخت؛ اما ریشه میدان را در فرهنگ، ایمان و آگاهی می‌دید و می‌دانست اگر فرهنگ مقاومت فروبریزد، هیچ مرزی امن نخواهد ماند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به جایگاه سردار سلیمانی در جبهه مقاومت، گفت: او در جبهه‌ای ایستاد که یک‌سوی آن ملت‌های منطقه و کرامت انسانی بود و سوی دیگرش جبهه استکبار جهانی؛ جبهه‌ای که با هدایت قدرت‌های غربی و در رأس آن رژیم اشغالگر قدس، سال‌هاست امنیت، هویت و آینده ملت‌ها را نشانه گرفته است.

روانشاد، تأکید کرد: سردار سلیمانی با صراحت نشان داد که پروژه ناامن‌سازی منطقه، پروژه‌ای فرهنگی و تمدنی و نه صرفاً نظامی است.

وی ادامه داد: ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی برای او یک شعار سیاسی نبود؛ بلکه یک باور عمیق انسانی و اخلاقی بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گفت: سردار سلیمانی فهمیده بود تا زمانی که این رژیم بر پایه اشغال، ترور و دروغ نفس می‌کشد، هیچ گفت‌وگویی از صلح معنا نخواهد داشت و همین فهم عمیق بود که او را به کابوس جبهه غرب تبدیل کرد.

روانشاد، افزود: امروز وقتی از حاج‌قاسم سخن می‌گوئیم، از یک فرد سخن نمی‌گوییم؛ از یک مکتب سخن می‌گوئیم. مکتبی که به ما یاد داد استقلال هزینه دارد؛ اما تسلیم هزینه‌اش بسیار سنگین‌تر است.

وی گفت: همایش «ایران‌مرد» پاسداشت همین حقیقت است؛ حقیقت مردی که با خون خود، مرز میان عزت و ذلت را برای همیشه روشن کرد و نشان داد ایران، هنوز مردانی دارد که در لحظه‌های سخت، تاریخ را تنها نمی‌گذارند.