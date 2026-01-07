به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، این سری از تلویزیون‌ها به‌روزرسانی‌هایی در تمام سطوح را دربر می‌گیرد و مدل S۹۹H را به‌عنوان تلویزیون پرچمدار رده‌بالا معرفی می‌کند که جایگزین S۹۵F سال گذشته شده است. S۹۹H دارای طراحی با قاب فلزی است که با روند امروزی استفاده از لبه‌های بسیار باریک یا بدون لبه تفاوت دارد. این تلویزیون در اندازه‌های ۵۵، ۶۵، ۷۵ و ۸۳ اینچ با وضوح ۴K و نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتز عرضه می‌شود. سامسونگ در مدل‌های کوچک‌تر از پنل‌های QD-OLED استفاده کرده، اما نسخه ۸۳ اینچی به پنل W-OLED شرکت ال‌جی دیسپلی مجهز شده است. این شرکت مدعی است روشنایی S۹۹H نسبت به نسل قبلی ۳۵ درصد افزایش یافته است. همچنین این مدل از پوشش ضدبازتاب Glare Free ۳.۰ بهره می‌برد و با گجت بی‌سیم One Connect سازگار است.

روشنایی مدل S۹۵S نیز به همین میزان بهبود یافته و این تلویزیون به‌صورت توکار داخل دیوار نصب می‌شود. این مدل نیز از گجت One Connect پشتیبانی می‌کند و در اندازه‌های ۴۳ و ۴۸ اینچ در دسترس است. سامسونگ برای تولید قطعات محصولات خود از دو تأمین‌کننده استفاده می‌کند و برای اندازه‌های ذکرشده از پنل‌های W-OLED ال‌جی و برای سایر مدل‌ها از پنل‌های QD-OLED بهره می‌گیرد.

مدل S۹۰H یک تلویزیون میان‌رده محسوب می‌شود که روشنایی نمایشگر آن نسبت به نسخه قبلی ۱۵ درصد افزایش یافته است. این تلویزیون نیز از نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتز و پوشش ضدبازتاب Glare Free ۳.۰ پشتیبانی می‌کند. سامسونگ این مدل را در اندازه‌های ۴۲ تا ۸۳ اینچ عرضه کرده و بسته به اندازه نمایشگر، از پنل‌های W-OLED یا QD-OLED استفاده می‌کند.

مدل S۸۵H یک تلویزیون OLED اقتصادی است که در تمام اندازه‌ها به پنل W-OLED مجهز شده است. این تلویزیون از نرخ نوسازی ۱۰۰ و ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند.

تمام مدل‌ها از فرمت صوتی جدید سامسونگ با نام Eclipsa، دالبی اتموس پیشرفته و سیستم‌عامل Tizen OS ۱۰.۰ پشتیبانی می‌کنند و تا هفت سال به‌روزرسانی‌های OTA دریافت خواهند کرد. قابلیت‌های ویژه بازی شامل Game Mode، FreeSync Premium، سازگاری با G-Sync و VRR نیز در این تلویزیون‌ها وجود دارد. همچنین ویژگی‌های هوشمندی مانند الکسا، AirPlay ۲، متراهَب، SmartThings و Copilot مایکروسافت در این دستگاه‌ها ارائه شده‌اند.