خودروی برقی جدید با هوش مصنوعی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، شرکت SHM خودرو AFEELA ۱ را به عنوان یک خودروی پیشتولید معرفی کرد که قرار است در سال جاری میلادی به مشتریان کالیفرنیا تحویل داده شود. همچنین، نمونه اولیه AFEELA ۲۰۲۶ به عنوان یک کانسپت برای مدلی تولیدی در ایالات متحده تا سال ۲۰۲۸ نیز رونمایی شد.
AFEELA ۱ یک خودروی میانرده برقی باتریدار است که توسط شرکت سرمایهگذاری مشترک ژاپنی سونی هوندا موبیلیتی از سال ۲۰۲۶ تولید خواهد شد.
SHM خودروهای خود را فراتر از ابزارهای حملونقل معرفی کرده و آنها را فضایی برای سرگرمی خلاق توصیف میکند. به گفته این شرکت، سیستمهای مبتنی بر هوش مصنوعی تجربه حضور در کابین خودرو و رانندگی را ارتقا میدهند. این خودروها از ماشینهای رانندهمحور به شرکای هوشمند تبدیل میشوند که میتوانند ترجیحات و احساسات کاربران را درک کنند و هدفشان به حداکثر رساندن ارزش فضا و زمان در طول بازه حملونقل است.
AFEELA ۱ از سیستم رانندگی هوشمند AFEELA متعلق به SHM استفاده میکند که هماکنون یک سیستم کمک راننده در سطح ۲+ است. این شرکت تصمیم دارد در آینده این سیستم را به قابلیتهای خودروهای خودران معادل سطح ۴ ارتقا دهد.
کابین خودرو همچنین دارای AFEELA Personal Agent است، یک هوش مصنوعی محاورهای تعاملی که از سرویس Microsoft Azure OpenAI برای ارائه تجربیات گفتوگوهای شخصیسازیشده استفاده میکند. برای فعالسازی این قابلیتها، SHM شاسی دیجیتال Snapdragon شرکت کوالکام را با نسل آینده ساختارهای الکتریکی-الکترونیکی یکپارچه میکند.
این شرکت همچنین برنامه AFEELA co-Creation را معرفی کرده است که به توسعهدهندگان نرمافزار امکان دسترسی به ابزارهای برنامهنویسی و ثبت برای محتوای سرگرمی داخل خودرو مانند APIها و اپلیکیشنهای Android IVI را میدهد.
رزرو AFEELA ۱ از ژانویه ۲۰۲۵ در کالیفرنیا آغاز شد و بیش از ۱۰۰,۰۰۰ بازدیدکننده در طول سال اول از نمایشگاهها و بیش از ۲۴,۰۰۰ نمایش درونخودرویی بازدید کردند.
تولید آزمایشی این خودرو در پاییز ۲۰۲۵ در کارخانه خودروسازی ایست لیبرتی هوندا در ایالت اوهایو انجام خواهد شد. SHM قصد دارد در بهار امسال، مراکز ترکیبی نمایشگاهها و تحویل خودرو را در تورنس و فرمونت کالیفرنیا افتتاح کند و در اواخر امسال، امکان رانندگی آزمایشی را برای دارندگان رزرو اولیه فراهم کند. فروش این محصول در ایالت آریزونا در سال ۲۰۲۷ و پس از آن در ژاپن گسترش خواهد یافت.
نمونه اولیه AFEELA ۲۰۲۶ بر اساس مفهوم AFEELA ۱ ساخته شده و در عین حال انعطافپذیری مکانی و دسترسی بیشتری را ارائه میدهد. SHM اعلام کرده است که این نمونه اولیه با هدف ارائه شادی و ارزش به طیف وسیعتری از کاربران، تولید را برای بازار ایالات متحده در اوایل سال ۲۰۲۸ هدف قرار داده است. همچنین، این شرکت برنامههایی برای یک پلتفرم خدمات حملونقل درون زنجیرهای با استفاده از یک مدل تشویقی مبتنی بر توکن تحت مفهوم X-to-Earn معرفی کرده است.
