پنل او ال ای دی تاشوی سامسونگ به نمایش در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، سامسونگ دیسپلی در نمایشگاه محصولات مصرفی الکترونیکی ۲۰۲۶ میلادی یک پنل او ال ای دی تاشو جدید را نشان داد که به نظر می‌رسید در آن شیار باریکی که روی نمایشگر در محل لولاها به وجود می‌آید، به میزان قابل توجهی کاهش یافته و حتی به طور کلی حذف شده است. این شیار از مدت‌ها قبل یک ویژگی مخصوص این نوع موبایل‌ها به حساب می‌آمد.

پنلی که در غرفه سامسونگ دیسپلی در این نمایشگاه ارائه شد مانند گلکسی زدفولد ۷ بود و به بازدیدکنندگان امکان مقایسه مستقیم را می‌داد. هنگامیکه نمایشگر به طور کامل باز شود، تقریباً مسطح است و فقط یک خمیدگی نامحسوس زیر آن مشخص است. در حالت معمولی این سیار تاشدن به سختی قابل مشاهده بود.

در ویدئو کوتاهی که مکس جامبو افشاگر مشهور در ایکس منتشر کرد، این نمایشگر آشکار شد. این نمایشگر در مقایسه با زدفولد ۷ که طراحی آن نسبت به نسخه‌های قبلی بهبود یافته بود، به شدت ارتقا یافته است.

سامسونگ هنوز اعلام نکرده نمایشگر مذکور در چه دستگاهی به کار می‌رود اما زمانبندی حاکی از آن است که این قطعه در گلکسی زدفولد ۸ استفاده می‌شود که احتمالاً در اواسط ۲۰۲۶ میلادی به نمایش دربیاید. طبق گزارش‌ها این پنل دارای یک صفحه فلزی سوراخ شده با لیزر زیر نمایشگر او ال ای دی است تا میزان هنگام تاشدن میزان فشار را به طور متوازن پخش کند و در نتیجه ایجاد شیار روی نمایشگر در بلند مدت را کاهش دهد. به نظر می‌رسد برخی نمونه‌های اولیه نیز با فناوری دوربین زیر نمایشگر به کار گرفته شده اند.

همچنین گمانه زنی‌هایی مبنی بر آن وجود دارد که این پنل احتمالاً بخشی از فعالیت‌های سامسونگ دیسپلی برای اپل است که طبق شایعات مشغول توسعه موبایل تاشو خود است که در اواخر ۲۰۲۶ میلادی رونمایی می‌شود. هرچند این شایعه تأیید نشده اما دلیل تمرکز بر به حداقل رساندن نقص‌های قابل مشاهده را توضیح دهد.