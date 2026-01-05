دشمن به دنبال تضعیف ایران؛ بصیرت افزایی سیاسی و دینی راه مقابله است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر دوشنبه در جمع معتکفان مسجد جامع سمنان به حوادث اخیر واکنش نشان داد و اظهار داشت: دشمن همواره با دو عنصر تبلیغ و تحریف به دنبال تضعیف قدرت ایران بوده است.

وی با تاکید بر اینکه دشمن این بار کسبه و بازاریان و اقتصاد کشور را هدف قرار داده است، افزود: در این برهه حساس کنونی باید برای غلبه بر دشمن از دولت پشتیبانی شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با اشاره به اینکه دشمن در تلاش برای ایجاد شایعات و انتشار اکاذیب است، ابراز داشت: بصیرت افزایی دینی و سیاسی راه حل مقابله با این توطئه‌ها است.

مطیعی با اشاره به اینکه انتقاد و اعتراض باید از مسیر درست خود مطرح شود، تصریح کرد: می‌بایست در راه بیان مطالبات هوشیارانه مراقب بود تا در زمین دشمن بازی نکنیم.

وی با اشاره به اینکه دشمن برای بازیابی قدرت و شکوه گذشته خود از هر تلاشی دریغ ندارد، افزود: باید برای جوانان مسیر درست تبیین و دشمن شناسی در اولویت واقع شود.