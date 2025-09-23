به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی صبح دوشنبه در آیین بازگشایی مدارس به میزبانی مدرسه شاهد کافیه حسین میرزایی سمنان با بیان اینکه انسان همواره در بین دو راهی مسیر الهی و دنیوی قرار دارد، ابراز داشت: دانش آموزان برای قدم نهادن در راه تعالی و کرامت انسانی تلاش کنند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان کمتر دچار انحرافات مادی شدند، افزود: با پیروی از مسیر شهدا می‌توان راه پاکیزه و تعالی را برگزید و این برای شما دانش آموزان هموار است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه انسان در مسیر حرکت به سمت پروردگار قرار دارد، ابراز داشت: باید مراقب هجمه استکبار در فضای مجازی بود چرا که دشمن برای منحرف کردن جوانان تر راه درست در تلاش است.

مطیعی با بیان اینکه خدا با دادن اختیار به انسان خواسته که مسیر زندگی را خود تعیین کند، تصریح کرد: از این رو این اختیار مسئولیت بزرگ را بر دوش نسل آینده می‌گذارد تا بهترین مسیر را برگزیند.

وی با بیان اینکه شهدا نیر با اختیار راه الهی را انتخاب کردند، افزود: این رسیدن به مقام الهی در اختیار انسان است که شما دانش آموزان باید برای آن تلاش کنید.