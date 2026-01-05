حضرت زینب (س) واسطه فیض علوم علوی به جامعه بانوان بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج علی اکبری در محفل معارفی حضرت زینب کبری سلام الله علیها در حرم مطهر بانوی کرامت اظهار داشت: وقتی چشمان امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها به سیمای کودک تازه متولد شده (حضرت زینب سلام الله علیها) روشن شد از همان آغاز معلوم بود کسی در دامن صدیقه اطهر پرورش می‌یابد که مشمول عنایت رسول خداست و در آینده رکن اصلی در بقای اسلام خواهد بود.

وی افزود: رسول خدا عنایت ویژه ای به حضرت زینب سلام الله علیها داشتند و در همان ابتدا سفارش کردند همگان باید حرمت این بانو را نگه دارند چراکه زینب سلام الله علیها همچون خدیجه سلام الله علیها است.

امام جمعه تهران خاطرنشان کرد: حضرت زینب حدود ۶ سال از عنایات خاص رسول خدا (ص) و حضرت زهرا سلام الله علیها بهره‌مند بودند و سپس در محیط تربیت خاص و ویژه حضرت علی علیه السلام قرار گرفتند و در حالی که دو حجت بزرگ الهی (امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام) در کنار حضرت زینب (س) نیز بودند و چشمه‌های معرفت و درب‌های علوم الهی بر روی حضرت زینب سلام الله علیها باز بود و با استعداد خاصی که داشتند مسیر رشد را به سرعت طی کردند.

حاج علی اکبری تأکید کرد: روح شجاعت و قدرت روحانی در وجود حضرت زینب سلام الله علیها هر روز بیشتر می‌شد و در سختی‌ها برای امیرالمؤمنین (ع) حامی و مایه زینت و افتخار و واسطه فیض علوم علوی به جامعه بانوان بودند.

وی یادآور شد: زبان گویای حضرت زینب سلام الله علیها در جامعه بانوان یک حلقه ارتباط با علوم الهی و برای پدرشان موجب مباهات و چشم روشنی خاندان وحی بودند.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: حضرت زینب سلام الله علیها در دریافت فیوضات معنوی یک شاگرد معمولی نبودند بلکه دارای استعدادهای معنوی در کسب معارف الهی بودند.

وی افزود: حضرت زینب سلام الله علیها در تمام سختی‌ها در کنار پدر بودند و لحظه‌ای پدربزرگوارشان در وقایع مختلف تلخ تنها نگذاشتند و با قدرت تدبیری که داشتند از محضر پدر صبر و استقامت را آموزش دیدند.