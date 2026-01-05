به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی ظهر دوشنبه در جلسه کمیته همکاریهای آموزشوپرورش و حوزه علمیه استان با تأکید بر اینکه دانشآموزان سرمایه واقعی کشور هستند، اظهار داشت: آینده جمهوری اسلامی ایران در گرو تربیت نسلی آگاه، مؤمن و مسئولیتپذیر است و هر میزان سرمایهگذاری در آموزشوپرورش، تضمینکننده امنیت، پیشرفت و اقتدار آینده کشور خواهد بود.
وی با تأکید بر نقش بنیادین تعلیم و تربیت در آینده کشور، گفت: آموزشوپرورش مسئلهای حاشیهای یا درجه دو نیست و هرگونه غفلت از این حوزه، خسارتهای جدی و گاه جبرانناپذیر به دنبال خواهد داشت.
حسینی با بیان اینکه مدرسه خط مقدم تربیت اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی نسل آینده است، افزود: دشمنان سرمایهگذاری سنگینی برای تأثیرگذاری بر ذهن و هویت نوجوانان انجام دادهاند و در چنین شرایطی، تقویت پیوند مدرسه، مسجد و حوزه علمیه یک ضرورت راهبردی است، نه یک اقدام تشریفاتی.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان زنجان با تأکید بر کیفیتبخشی به فعالیتهای تربیتی در مدارس، تصریح کرد: آنچه اهمیت دارد خروجی کار فرهنگی است؛ فعالیتهایی که منجر به اقناع فکری، پاسخ به شبهات و تقویت باورهای عمیق دانشآموزان شود، باید مورت توجه جدی قرار گیرد.
حسینی با اشاره به ظرفیتهای موجود در طرح امین، این طرح را یکی از فرصتهای مؤثر در حوزه تربیت دینی دانست و گفت: حضور هدفمند و اثربخش روحانیت در مدارس میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت فکری دانشآموزان ایفا کند و لازم است این ظرفیت بهصورت هوشمندانه مورد حمایت قرار گیرد.
وی با ابراز نگرانی از کاهش حضور نوجوانان و جوانان در مساجد، خاطرنشان کرد: با وجود همه هجمههای فرهنگی و رسانهای، مسجد همچنان مهمترین پایگاه تربیتی است و باید با برنامهریزی جذاب، متناسب با نسل نوجوان، پیوند دانشآموزان با مسجد تقویت شود.
نماینده ولیفقیه در استان زنجان، اعتکاف دانشآموزی را فرصتی کمنظیر برای تربیت معنوی دانست و افزود: برنامههایی مانند «زندگی با آیهها» باید در ایام اعتکاف جدی گرفته شده و اثر تربیتی آن در مدرسه استمرار یابد تا این فرصتها به نتایج ماندگار منتهی شود.
وی با هشدار نسبت به «خودتحریمی» گفت: امکانات، ظرفیت انسانی و فرصتها وجود دارد؛ اما اگر با جدیت، وقتگذاری و کار عمیق وارد میدان نشویم، عملاً خودمان خودمان را تحریم کردهایم که این مسئله گاهی خطرناکتر از تحریم دشمن است.
