همراهی اصناف و رعایت انصاف کلید عبور کشور از فشارهای اقتصادی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر رضایی در نشست مشترک با اصناف و بازاریان گلپایگان با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور اظهار کرد: ما درگیر یک جنگ ترکیبی با استکبار جهانی هستیم؛ جنگی که دشمن در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و حتی نظامی به دنبال ضربه زدن به معیشت مردم است و هدفش ایجاد شکاف اقتصادی و فشار مضاعف بر مردم است.
وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، جمعیت شهرستان با ورود گسترده مسافران و افراد غیر بومی تا ۲۵۰ هزار نفر افزایش یافت، اما با وجود این حجم فشار، کوچکترین خلل جدی در بازار ایجاد نشد.
رضایی تصریح کرد: هرچند در برخی حوزهها به ویژه کالاهای اساسی کاستیهایی ایجاد شد، اما همراهی و همکاری کسبه و اتحادیهها باعث شد این مرحله با کمترین فشار بر مردم پشت سر گذاشته شود که این شایسته تقدیر و تشکر است.
وی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب نیز بر شنیده شدن مطالبات بهحق اصناف تأکید دارند، اما نباید اجازه داد که برخی افراد با اهداف دیگر و برخلاف مصالح مردم، از این مطالبات سوءاستفاده کنند.
فرماندار گلپایگان تأکید کرد: عبور موفق از شرایط اقتصادی نیازمند همدلی، همکاری حاکمیت، دستگاه قضائی و اصناف است و گرانفروشی یا سوءاستفاده از شرایط موجود، فشار مضاعف بر اقشار ضعیف را افزایش میدهد و در نهایت به خود اصناف بازمیگردد.
رضایی با اشاره به نقش نظارت و بازرسی یادآور شد: تنظیم بازار بدون اعمال قانون و بازرسی ممکن نیست و این امر باید با همکاری اتحادیهها و با تدبیر مقام قضائی انجام شود تا واحدهای صنفی تعطیل نشوند.
وی از برگزاری تجمع و راهپیمایی بازاریان و اصناف خبر داد و گفت: این حضور همزمان با اعلام مطالبات قانونی و برائت از اقدامات نابخردانه عدهای سودجو، نشاندهنده همراهی بازار با مردم و حاکمیت در شرایط حساس اقتصادی است.
