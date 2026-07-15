به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری‌راد روز چهارشنبه در جمع خیران و حامیان بهزیستی مراغه افزود: هدف از اجرای این طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی، شناسایی ظرفیت‌های محلی و آگاه‌سازی و ارائه خدمات آموزشی، درمانی، بهداشتی و حل مشکلات اجتماعی است.

رئیس اداره بهزیستی مراغه نیز در این جلسه گفت: برای بیش از ۲۵ هزار مددجو با سطوح مختلف خدمات تخصصی و حمایتی در این شهرستان خدمات ارائه می‌شود که از این تعداد ۶ هزار و ۲۰۰ نفر معلول هستند.

مریم رسولی افزود: در یک سال گذشته بیش از ۱۵ میلیارد تومان خدمات توانبخشی به مددجویان تحت پوشش در بخش‌های مختلف پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: از طریق این اداره در سال گذشته ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده که از این طریق برای ۵۷۰ نفر ایجاد اشتغال شده است.

به گفته رئیس بهزیستی مراغه، خیران شهرستان در طول سال گذشته بیش از ۲ میلیارد تومان پول نقد برای حمایت از مدد جویان مشارکت کرده‌اند.

وی مهم‌ترین چالش بهزیستی را مدد جویان پشت نوبت پرستاری اعلام کرد و افزود: برخی از مشکلات درمانی و حمایتی مددجویان به صورت ناگهانی ایجاد می‌شود و امکان پیش‌بینی بودجه مورد نیاز برای آن وجود ندارد.