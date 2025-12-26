امام جمعه خنج: مهار پایدار تورم بدون اصلاح ساختار بانکی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا کریم‌پور در خطبه‌های نماز جمعه خنج با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی، مهم‌ترین دغدغه امروز مردم را مشکلات معیشتی، گرانی و تورم عنوان کرد و گفت: تورم مزمن، بدون یک موتور دائمی شکل نمی‌گیرد و در اقتصاد ایران، این موتور عمدتاً ناشی از ناترازی بانک‌ها، خلق اعتبار نامتناسب با تولید و نرخ بهره حقیقی منفی است.

وی افزود: بانک‌های ناتراز برای ادامه بقا به رفتارهای پر ریسک روی می‌آورند و در نهایت هزینه این تصمیم‌ها از مسیر تورم به جامعه تحمیل می‌شود. آسیب دیدن نقش ذخیره ارزش پول ملی باعث هدایت تقاضا به سمت دارایی‌هایی می‌شود که فشار گرانی را بر مردم تشدید می‌کند.

امام جمعه خنج با تأکید بر اینکه اقدامات مقطعی و دستوری تنها مُسکن هستند، تصریح کرد: بدون اصلاح ساختار بانکی و مهار رشد پول، هیچ سیاست کنترلی پایداری به نتیجه نخواهد رسید. بخشی از گرانی نیز ناشی از ضعف رقابت، انحصار و مجوزهای غیرضروری است که موجب انتقال سریع هزینه‌ها به مصرف‌کننده و کاهش بهره‌وری می‌شود.

حجت‌الاسلام کریم‌پور با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور گفت: ایران از نظر نهادهای بین‌المللی، کشوری در حال رشد است و نخبگان و اقتصاددانان توانمندی دارد، اما سوال اینجاست چرا از این ظرفیت‌ها برای درمان اقتصاد بیمار استفاده نمی‌شود. دلار و دلاریزه شدن اقتصاد، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده و باید برای نجات اقتصاد از این وابستگی، تصمیمی جدی اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه مردم طی دهه‌ها با صبوری در برابر دشمن ایستاده‌اند، تأکید کرد: حق این ملت، تحمل گرانی‌های کمرشکن نیست. از مسئولان، به‌ویژه رئیس‌جمهور، انتظار می‌رود از نظر کارشناسان و اقتصاددانان بهره بگیرند و اصلاحات اساسی را در دستور کار قرار دهند.

امام جمعه خنج در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن حمایت از دولت، برخی اظهارات نسنجیده را نگران‌کننده دانست و گفت: سخنانی که ناامیدی القا کند یا دستاوردهای دفاعی کشور را تضعیف نماید، ناخواسته خوراک رسانه‌ای دشمنان می‌شود. دفاع پیروزمندانه ۱۲ روزه و اعتراف دوست و دشمن به قدرت موشکی و پهپاد ایران، نشان‌دهنده توان بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است و نباید این دستاوردها نادیده گرفته شود.

وی ادامه داد: حمایت از دولت، وظیفه‌ای شرعی و ملی است، اما مسئولان باید از به‌کارگیری ادبیاتی که دشمن می‌تواند از آن سوءاستفاده کند، پرهیز کنند و با دقت و تدبیر سخن بگویند.

حجت‌الاسلام کریم‌پور همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و احتمال سفر رئیس‌جمهور ترکیه به ایران، گفت: شرایط سوریه و تحولات اخیر نشان داده است که ترکیه بیش از گذشته به نقش‌آفرینی ایران نیاز دارد، چراکه جمهوری اسلامی تنها بازیگری است که توان مقابله عملی با راهبردهای رژیم صهیونیستی را اثبات کرده است.