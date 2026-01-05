رصد بازار در شاهرود؛ اقلام اساسی تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن آصفری شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار و نظارت بر فرآیند تأمین و عرضه کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در فرمانداری شاهرود گفت: نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی در شهرستان شاهرود از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است.
وی با اشاره به بازرسیهای مستمر و دقیق میدانی و گشتهای مشترک اظهار داشت: این بازرسیها باید بهصورت مداوم انجام شود و وضعیت موجودی کالاهای اساسی بهویژه در واحدهای صنفی عرضهکننده مواد غذایی بهطور جدی مورد بررسی قرار گیرد.
فرماندار شاهرود با اشاره به لزوم شناسایی دقیق نیازهای کالای اساسی شهرستان عنوان داشت: دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند با هماهنگی کامل، نسبت به رصد بازار و جلوگیری از هرگونه کمبود یا اخلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی اقدام کنند.
آصفری با تأکید بر تداوم نظارتها، افزایش بازرسیها و همکاری همه دستگاهها برای تأمین امنیت غذایی و آرامش بازار شهرستان شاهرود اعلام داشت: هیچ کمبود یا اخلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شهرستان پذیرفته نیست.
