قاچاق پوشاک، پاشنه آشیل تولید ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامی، مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، در برنامه «سکه صبح» با اشاره به استمرار چالش قاچاق پوشاک در کشور گفت: تولیدکنندگان داخلی طی سال‌های اخیر از نظر کیفیت، طراحی و تولید صنعتی پیشرفت محسوسی داشته‌اند، اما فشارهای اقتصادی و ناترازی‌ها اجازه بروز کامل این توانمندی‌ها را نداده است.

وی با بیان اینکه پس از محدود شدن فعالیت نشان‌های خارجی از سال ۱۳۹۷ فضای مناسب‌تری برای عرضه تولیدات داخلی ایجاد شد، افزود: در آن مقطع، تولیدکنندگان ایرانی توانستند جایگاه بهتری در مراکز خرید و بازار به دست آورند و سهم خود را افزایش دهند.

نامی با اشاره به ارتقای سطح کیفی پوشاک ایرانی تصریح کرد: مقایسه وضعیت کنونی بازار با سال‌های گذشته نشان‌دهنده جهش قابل توجهی در کیفیت، طراحی و استانداردهای تولید است، اما این دستاورد به دلیل افزایش قیمت تمام‌شده و فشارهای اقتصادی، آن‌طور که باید به چشم مصرف‌کننده نیامده است.

وی ادامه داد: مصرف‌کننده به‌دنبال کالای باکیفیت و در عین حال با قیمت مناسب است، اما تورم، افزایش بهای مواد اولیه و مشکلات ساختاری اقتصاد، قدرت رقابت تولید داخلی را کاهش داده است.

مشاور عالی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با انتقاد از تداوم ورود پوشاک قاچاق به بازار اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پوشاک خارجی موجود در بازار به‌صورت استوک و با قیمت‌های بسیار پایین وارد کشور می‌شود و سپس با بسته‌بندی جدید و حاشیه سودهای چندبرابری به فروش می‌رسد؛ موضوعی که ضربه مستقیمی به تولیدکننده داخلی وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: برخی از مسیرهای ورود این کالاها، در ظاهر غیرقانونی تلقی نمی‌شوند، اما در عمل همان کارکرد قاچاق را دارند و به آشفتگی بازار دامن می‌زنند.

نامی راه‌حل حمایت مؤثر از تولید را فراتر از اقدامات مقطعی دانست و گفت: تا زمانی که تورم کنترل نشود و تولیدکننده نتواند مواد اولیه را با قیمت و شرایط مناسب تأمین کند، بستن مرزها یا تشدید برخوردهای مقطعی با قاچاق نتیجه پایداری نخواهد داشت.

وی با اشاره به ایده ایجاد فروشگاه‌های عرضه پوشاک ممتاز ایرانی افزود: راه‌اندازی فروشگاه‌های درجه‌یک و در دسترس، با حمایت نهادهایی مانند شهرداری‌ها و توسعه فروش اقساطی می‌تواند به دیده‌شدن برندهای داخلی کمک کند، اما اصل موضوع، اصلاح ساختار اقتصادی و حمایت علمی و اصولی از تولید است.