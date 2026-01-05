مشارکت ۱۶۳۵ نفر در آیین معنوی اعتکاف در گلپایگان

حجت‌الاسلام حامد حقیقت، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری آئین اعتکاف امسال در این شهرستان اظهار کرد: امسال اعتکاف شهرستان گلپایگان با رشد چشمگیر کمی و کیفی نسبت به سال گذشته برگزار شد؛ به‌طوری‌که تعداد پایگاه‌های اعتکاف از ۱۵ پایگاه در سال گذشته به ۲۴ پایگاه در سال جاری افزایش یافت.

وی افزود: از مجموع ۲۴ پایگاه اعتکاف امسال، تنها ۸ پایگاه ویژه بزرگسالان بود و حدود ۱۸ پایگاه به نوجوانان و جوانان دانش‌آموز اختصاص داشت. این موضوع نشان‌دهنده استقبال کم‌نظیر خانواده‌ها و به‌ویژه نسل نوجوان از آئین معنوی اعتکاف است. آمار کلی معتکفان شهرستان گلپایگان در سال جاری به ۱۶۳۵ نفر رسید.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان با اشاره به یکی از پایگاه‌های خاص اعتکاف گفت: امسال یکی از پایگاه‌ها به‌صورت اختصاصی ویژه مادران و فرزندان زیر ۶ سال در مسجد امام حسین (ع) برگزار شد. با توجه به سن پایین کودکان و نداشتن درک مستقیم از مفهوم اعتکاف، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای آن‌ها انجام نشد و هدف اصلی، فراهم‌کردن امکان حضور مادران در کنار فرزندانشان بود که الحمدلله این طرح با رضایت همراه بود.

رشد چشمگیر اعتکاف دانش‌آموزی با محوریت محتوای تربیتی

وی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی افزایش استقبال نوجوانان، فضای جذاب و زیبایی بود که مربیان در سال گذشته برای دانش‌آموزان ایجاد کرده بودند. همین تجربه موفق باعث شد امسال شاهد رشد بیشتر ثبت‌نام و حضور دانش‌آموزان باشیم. همچنین مربیان امسال در دوره‌های آموزشی ویژه‌ای که توسط سازمان تبلیغات اسلامی و با حضور اساتیدی از قم برگزار شد، شرکت کردند که این موضوع باعث ارتقای سطح محتوایی برنامه‌ها نسبت به سال قبل شد.

حجت‌الاسلام حقیقت با تأکید بر نقش محتوای قوی در ماندگاری اعتکاف در میان نوجوانان گفت: اگر بتوانیم محتوای عمیق، کاربردی و متناسب با نیازهای نوجوانان ارائه دهیم، بدون شک در سال‌های آینده شاهد رشد پایگاه‌ها و افزایش جمعیت معتکفان خواهیم بود. از همین حالا لازم است مسئولان اعتکاف با برگزاری جلسات منظم و دعوت از اساتید مجرب از قم، تهران و اصفهان، برای غنای محتوایی اعتکاف برنامه‌ریزی کنند.

وی به یکی از اتفاقات شاخص امسال اشاره کرد و افزود: یکی از پایگاه‌های اعتکاف به‌طور کامل در اختیار مبلغین روحانی بود؛ به‌گونه‌ای که مسئول پایگاه، مربیان و حتی خادمان مسجد حضرت ابوالفضل (ع) در خیابان اردیبهشت همگی روحانی بودند. این فضا باعث شد دانش‌آموزان ارتباط نزدیک و صمیمی‌تری با روحانیت برقرار کنند و بسیاری از ذهنیت‌های متفاوتی که پیش‌تر داشتند، اصلاح شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان یکی از چالش‌های امسال را بحث ثبت‌نام دانش‌آموزان دانست و گفت: در این زمینه، مدیران و مسئولان اعتکاف به‌صورت میدانی وارد مدارس شدند و فرآیند ثبت‌نام را پیگیری کردند که این موضوع از چالش‌های اصلی اجرایی امسال بود.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های متنوع عبادی و تربیتی خبر داد و افزود: برگزاری برنامه‌هایی با محوریت سیره شهدا با حضور راویانی از بسیج ناحیه سپاه، از جمله برنامه‌های اثرگذار امسال بود که با استقبال خوبی از سوی معتکفان همراه شد.

برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت اعتکاف در سال‌های آینده

حجت‌الاسلام حقیقت با اشاره به ترکیب پایگاه‌های بزرگسالان بیان کرد: اعتکاف بانوان بزرگسال در مسجد علی‌بن‌ابیطالب (ع) و اعتکاف آقایان بزرگسال در مسجد حاجی برگزار شد و همکاری بسیار خوبی میان معتکفان و مسئولان در برگزاری مراسم معنوی وجود داشت؛ هرچند برخی مساجد به دلیل محدودیت ظرفیت با چالش‌هایی مواجه بودند.

وی با اشاره به استقبال گسترده بانوان از آئین اعتکاف امسال گفت: با توجه به حضور پررنگ و استقبال خوب بانوان، ان‌شاءالله برای سال‌های آینده به دنبال این هستیم که مساجدی با فضای وسیع‌تر و امکانات مناسب‌تر برای بانوان بزرگوار انتخاب شود؛ چرا که این میزان استقبال، نیازمند توسعه فضا و حتی انجام برخی تعمیرات در مساجد است که در این زمینه همکاری مسئولان مربوطه ضروری است.

وی افزود: یکی از برنامه‌های جدی بنده و اداره تبلیغات اسلامی این است که پس از پایان اعتکاف، جلسات متعددی با مربیان برگزار شود تا نقاط قوت و ضعف اعتکاف امسال به‌صورت دقیق بررسی شود. در همین راستا، با مشورت و مشارکت مسئولان، اساتید مورد نیاز دعوت خواهند شد تا از همین حالا برای ارتقای محتوایی و اجرایی اعتکاف سال آینده برنامه‌ریزی شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلپایگان تأکید کرد: لازم است از هم‌اکنون مساجدی که قرار است میزبان اعتکاف باشند و یا با مشکلات زیرساختی مواجه‌اند، شناسایی شوند تا مشکلات آن‌ها پیش از آغاز اعتکاف سال آینده برطرف شود.