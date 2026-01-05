۴۰۰ معتکف در مراسم اعتکاف خوانسار مشارکت کردند

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی شانه‌ای، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم اعتکاف امسال، اظهار کرد: امسال نزدیک به ۴۰۰ نفر در مراسم اعتکاف شهرستان خوانسار شرکت کردند که این مراسم در مجموع در ۶ مسجد برگزار شد؛ چهار مسجد در سطح شهر خوانسار و دو مسجد نیز در شهر ویست و روستای خم پیچ میزبان معتکفان بودند.

وی افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۱۱۰ نفر دانش‌آموز دختر و ۶۰ نفر دانش‌آموز پسر بودند و سایر افراد به‌صورت عمومی در اعتکاف حضور داشتند. اعتکاف ویژه دانش‌آموزان نیز به‌صورت مجزا در شهرستان برگزار شد؛ به‌طوری که مسجد سادات به‌عنوان محل اعتکاف دانش‌آموزان دختر و مسجد جامع قودجان به‌عنوان محل اعتکاف دانش‌آموزان پسر در نظر گرفته شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی خوانسار با اشاره به برنامه‌های محتوایی و تربیتی اعتکاف گفت: برنامه‌های محتوایی متنوعی برای معتکفان تدارک دیده شد و مُبلغین در کنار نوجوانان و عموم معتکفان حضور فعال داشتند. در اعتکاف دانش‌آموزی، حدود ۱۰ مٌبلغ آقا و ۱۰ مُبلغ خانم مشارکت داشتند و در اعتکاف عمومی نیز حدود ۵ مُبلغ آقا و نزدیک به ۱۰ مُبلغ خانم به اجرای برنامه‌های تربیتی و فرهنگی پرداختند. همچنین طلاب طرح امین نیز در این برنامه‌ها با ما همکاری داشتند.

وی یادآور شد: در بخش برنامه‌های قرآنی نیز در راستای پویش «نهضت ملی زندگی با آیه‌ها»، طرح قرآنی «زندگی با آیه‌ها» در تمامی مساجد محل اعتکاف اجرا شد و در هر مسجد فردی به‌عنوان «سفیر آیه‌ها» معرفی شد تا برنامه‌های قرآنی، به‌ویژه این طرح ملی، به‌صورت منسجم اجرا شود.

حجت‌الاسلام شانه‌ای با تأکید بر استقبال گسترده نوجوانان از اعتکاف امسال تصریح کرد: حضور نوجوانان به‌ویژه در میان دانش‌آموزان دختر و پسر بسیار پررنگ بود، امسال شاهد حضور نوجوانان از سن ۱۰ سال به بالا در مراسم اعتکاف بودیم.

به گفته وی، مهم‌ترین چالش‌ها در اعتکاف دانش‌آموزی می‌توان به مدیریت هیجان و انرژی بالای نوجوانان، دشواری حفظ نظم و سکوت، کنترل استفاده از تلفن همراه و فضای مجازی، ضرورت طراحی برنامه‌های متنوع و متناسب با زبان و روحیات نوجوانان و همچنین تأمین سلامت جسمی آنان در شرایط کم‌خوابی و محدودیت‌های تغذیه‌ای اشاره کرد.

حجت‌الاسلام شانه‌ای با بیان اینکه برای ارتقای کمی و کیفی اعتکاف دانش‌آموزی باید نگاه هدفمندتری داشت، افزود: در بُعد کمی، توسعه اطلاع‌رسانی هدفمند، استفاده از ظرفیت مربیان پرورشی و فعالان دانش‌آموزی و همچنین بهره‌گیری از روایت‌ها و تجربه‌های جذاب شرکت‌کنندگان دوره‌های گذشته در جهت ارتقای کمیت داشته باشد.

وی در تشریح راهکارهای ارتقای کیفی اعتکاف دانش‌آموزی تصریح کرد: کاهش محوریت سخنرانی‌های طولانی و جایگزینی آن با حلقه‌های گفت‌وگو و فعالیت‌های جمعی هدفمند، همچنین تربیت و به‌کارگیری مربیانی هم‌سن‌وسال یا نزدیک به گروه سنی دانش‌آموزان می‌تواند در ایجاد ارتباط مؤثرتر با نوجوانان بسیار کمک‌کننده، مدیریت هوشمندانه استفاده از تلفن همراه را شامل می‌شود.