۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۴

پنجره مهر؛

قرائت دعای ام داوود توسط دانش آموزان معتکف در ارومیه

ارومیه- دانش آموزان معتکف ارومیه در روز پایانی آیین اعتکاف، دعای ام داوود را قرائت کردند.

