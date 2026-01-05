ورود سامانه بارشی جدید به خراسان رضوی؛کیفیت هوای مشهد کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی با اشاره به تحلیل آخرین نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، اظهار کرد: از امروز تا روزهای پایانی هفته، به دلیل پایداری نسبی جو، افزایش و انباشت آلاینده‌های فسیلی و صنعتی و در نتیجه کاهش کیفیت هوا در شهرستان مشهد مقدس و مناطق صنعتی استان دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: اواخر وقت امروز تا صبح فردا نیز در مناطق مستعد استان، احتمال تشکیل مه و کاهش میدان دید وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید اظهار کرد: بر اساس اعلام هواشناسی کشور، سامانه بارشی از اواخر وقت روز جمعه و اوایل صبح شنبه هفته آینده وارد کشور می‌شود که احتمالاً روز یکشنبه به خراسان رضوی خواهد رسید. میزان بارش پیش‌بینی‌شده برای استان در این سامانه حدود ۲ تا ۵ میلی‌متر است و حجم بارش‌ها زیاد نیست.

قاسمی خاطرنشان کرد: برای پنجشنبه‌شب تا ظهر جمعه، ابرناکی داریم بارش قابل‌توجهی در استان پیش‌بینی نمی‌شود و فعالیت اصلی این سامانه در خراسان رضوی به روز یکشنبه موکول خواهد شد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به وضعیت دمایی استان در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: طی این مدت، جوین با حداقل دمای منفی ۴ درجه سردترین و خواف با حداکثر دمای ۱۲ درجه بالای صفر گرم‌ترین شهر استان بوده است. همچنین حداقل دمای مشهد مقدس منفی یک درجه و حداکثر دما ۱۱ درجه بالای صفر ثبت شده است.

وی درباره پیش‌بینی هوای مشهد در روز جاری گفت: بیشینه دمای امروز مشهد ۱۱ درجه بالای صفر و کمینه دما در سردترین ساعات به منفی ۲ درجه می‌رسد.