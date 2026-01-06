به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشبرد اهداف توسعه‌ای، اظهار کرد: حضور فعال و مؤثر سمن‌ها در ساختارهای تصمیم‌گیری، نه تنها به افزایش سرمایه اجتماعی جامعه کمک شایانی می‌نماید، بلکه در رشد همه‌جانبه و پایدار استان نیز نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

زهرا اکبری افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد با فعالیت‌های متنوع خود در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی، پلی محکم میان مردم و دستگاه‌های اجرایی ایجاد کرده و زمینه‌ساز هم‌افزایی و پیشرفت مشترک هستند.

وی گفت: در این انتخابات که میان سمن‌های واجد شرایط برگزار شد، چهار نفر کاندیداتوری خود را اعلام کرده بودند، پس از فرآیند رأی‌گیری شفاف و منظم، محمود عبدالهی و عبدالرضا فقیه با کسب اکثریت آرا به عنوان نمایندگان جدید سازمان‌های مردم‌نهاد در شورای توسعه و حمایت استان انتخاب شدند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی اجتماعی ضمن تبریک صمیمانه به منتخبان، برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون کرد و تأکید کرد: انتظار می‌رود این نمایندگان با تعهد و مسئولیت‌پذیری خود، صدای رسای جامعه مدنی را به گوش مسئولان برسانند و در تصمیم‌سازی‌های مؤثر مشارکت فعال داشته باشند.

وی در این نشست، از زحمات و خدمات ارزشمند نمایندگان پیشین قدردانی به عمل آورد و برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیق کرد.

این رویداد، نشانه‌ای روشن از عزم جدی جامعه مدنی استان در جهت تقویت مشارکت‌های مردمی و همگرایی با اهداف توسعه‌ای است.