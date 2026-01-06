به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی دوشنبه‌شب در طرح «دوشنبه‌های پاسخگویی» ضمن تسلیت وفات حضرت زینب (س)، اظهار کرد: برنامه دوشنبه‌های پاسخگویی با هدف شفافیت، پاسخگویی مسئولان و پیگیری مطالبات مردم، به‌صورت مستمر و با جدیت در شهرستان دشتی اجرا می‌شود.

وی با تقدیر از حضور و همراهی خبرنگاران در اجرای این برنامه افزود: نقش رسانه‌ها در مطالبه‌گری، شفاف‌سازی و استمرار چنین نشست‌هایی بسیار اثرگذار بوده و حضور خبرنگاران موجب شده این جلسات به شکل منظم برگزار شود.

فرماندار دشتی با اشاره به شرایط آب‌وهوایی استان و چالش ناترازی انرژی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی استان بوشهر، اقدامات خوبی در حوزه مدیریت ناترازی انرژی آغاز شده که در همین راستا امسال حدود ۷۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان اختصاص یافته است.

مقاتلی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، با این میزان زمین اختصاص یافته، حدود ۵۰۰ مگاوات برق تولید خواهد شد و شهرستان دشتی در مسیر تبدیل‌شدن به قطب نیروگاه‌های خورشیدی جنوب کشور قرار دارد.

وی با قدردانی از اقدامات دستگاه‌های اجرایی شهرستان در اجرای این طرح‌ها تصریح کرد: در دهه فجر امسال ۵ نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی به بهره‌برداری خواهد رسید و بخشی دیگر از پروژه‌ها نیز تا پایان سال افتتاح می‌شود.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت ارائه راهکارهای عملی برای برون‌رفت از چالش‌های حوزه برق خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف آب و برق نیازمند همکاری همه‌جانبه است و انتظار داریم خبرنگاران در حوزه تبیین، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند.

در پایان این نشست، مدیر برق شهرستان دشتی نیز با حضور در جمع خبرنگاران، به سوالات و مطالبات آنان پاسخ داد و توضیحاتی درباره وضعیت برق‌رسانی و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کرد.