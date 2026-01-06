بازماندگان: خدمت به خلق و ترویج فرهنگ ایثار از برکات نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ حسین بازماندگان، امام جمعه اهل‌سنت بندرپل، در همایش جهاد تبیین که با حضور علمای اهل‌سنت استان هرمزگان در برگزار شد، با اشاره به برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این نظام، گشودن باب خدمت خالصانه به مردم و نهادینه‌سازی فرهنگ خدمت به خلق در جامعه اسلامی است.

وی با اشاره به فضیلت زیارت شهدا افزود: شهدا زنده‌اند و آثار معنوی حضور در کنار مزار آنان به‌وضوح قابل مشاهده است؛ به‌گونه‌ای که زائران با وجود حدود یک ساعت پیاده‌روی، هیچ‌گونه احساس خستگی نداشتند که این خود نشانه‌ای از انرژی‌بخشی و روحیه‌بخشی شهدا به زائرانشان است.

شیخ بازماندگان در پایان سخنان خود، با تأکید بر جایگاه وحدت اسلامی، وفاداری و پایبندی اهل‌سنت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد و نقش علما را در تقویت همبستگی، بصیرت‌افزایی و مقابله با توطئه‌های دشمنان امت اسلامی بسیار مهم دانست.