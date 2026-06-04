به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ حسین بازماندگان، امام جمعه اهل سنت بندرپل، ا با اشاره به ابعاد کمتر پرداختهشده شخصیت امام خمینی(ره)، اظهار کرد: بسیاری از رهبران سیاسی درباره وحدت سخن گفتهاند، اما تفاوت امام خمینی(ره) در این بود که وحدت را از یک شعار به یک فرهنگ اجتماعی و سیاسی تبدیل کردند.
وی افزود: امام راحل به مسلمانان آموختند که اختلاف دیدگاههای مذهبی نباید مانع همکاری برای تحقق اهداف بزرگ اسلامی شود و به جای تمرکز بر نقاط اختلاف، بر ظرفیتهای مشترک امت اسلامی تأکید داشتند و همین نگاه توانست فضای تازهای از اعتماد و همدلی را میان پیروان مذاهب اسلامی ایجاد کند.
امام جمعه اهل سنت بندرپل ادامه داد: یکی از مهمترین دستاوردهای این تفکر، شکلگیری نوعی سرمایه اجتماعی در کشور بود که در آن اقوام و مذاهب مختلف خود را در سرنوشت ایران سهیم میدانند. این احساس تعلق و مشارکت، از عوامل اصلی ثبات و امنیت کشور در دهههای گذشته بوده است.
شیخ بازماندگان با اشاره به شرایط منطقه گفت: امروز بسیاری از بحرانهای جهان اسلام ریشه در شکافهای داخلی و اختلافات فرقهای دارد. در چنین وضعیتی، اندیشه امام خمینی(ره) بیش از گذشته اهمیت پیدا میکند؛ زیرا ایشان راه عبور از این بحرانها را در گفتوگو، احترام متقابل و همکاری میان مسلمانان میدانستند.
وی تصریح کرد: اگر جهان اسلام بتواند انرژی خود را به جای نزاعهای داخلی صرف توسعه علمی، اقتصادی و دفاع از منافع مشترک کند، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از بزرگترین قدرتهای جهانی را خواهد داشت.
امام جمعه اهل سنت بندرپل در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مردم در اندیشه امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: امام به مردم اعتماد داشتند و این اعتماد متقابل میان مردم و نظام، مهمترین پشتوانه کشور در بزنگاههای حساس بوده است. حضور مردم در صحنههای مختلف نشان داده که سرمایه اصلی هر جامعه نه منابع طبیعی، بلکه سرمایه انسانی و اعتماد عمومی است.
وی افزود: در شرایط کنونی نیز تقویت امید اجتماعی و اعتماد عمومی باید در اولویت قرار گیرد. هر اقدامی که موجب افزایش همبستگی، عدالت و رضایتمندی مردم شود، در حقیقت ادامه همان مسیری است که امام خمینی(ره) برای پیشرفت کشور ترسیم کرده بودند.
شیخ بازماندگان همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریمهای خارجی اظهار داشت: امام خمینی(ره) مفهوم عزت را به یک اصل بنیادین در سیاست و مدیریت کشور تبدیل کردند. عزتمداری به این معناست که مشکلات و فشارها نباید اراده یک ملت را متزلزل کند، بلکه باید به فرصتی برای شکوفایی ظرفیتهای داخلی تبدیل شود.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته ثابت کرده است که هر زمان روحیه همدلی، مسئولیتپذیری و اعتماد به توان داخلی تقویت شده، کشور توانسته از دشواریها عبور کند و به دستاوردهای مهمی برسد.
امام جمعه اهل سنت بندرپل خاطر نشان کرد: میراث واقعی امام خمینی(ره) تنها در کتابها و خاطرات خلاصه نمیشود، بلکه در حفظ وحدت ملی، تقویت همزیستی مذاهب، افزایش مشارکت مردم و حرکت به سمت آیندهای مبتنی بر عزت و پیشرفت معنا پیدا میکند.
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