۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

نیستانی: تعداد داوطلبان هلال احمر خراسان شمالی به ۱۶ هزار نفر می‌رسد

نیستانی: تعداد داوطلبان هلال احمر خراسان شمالی به ۱۶ هزار نفر می‌رسد

بجنورد- معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی گفت: طبق سهمیه داده‌شده به خراسان شمالی باید تعداد داوطلبان هلال احمر استان تا پایان سال به ۱۶ هزار نفر برسد.

محسن نیستانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال پالایش و عضوگیری داوطلبین جدید در جمعیت هلال احمر خراسان شمالی هستیم.

وی در ادامه افزود: تعداد داوطلبان هلال احمر خراسان شمالی در حال حاضر ۱۱ هزار و ۱۶۹ نفر هستند
نیستانی افزود: با پالایش انجام شده و عضوگیری جدید از ۲۰ آبان تا ۱۴ دی سال جاری ۳۶۸ عضو جدید، عضو داوطلبان هلال احمر استان شدند.
وی بیان کرد: طبق سهمیه داده‌شده به خراسان شمالی باید تعداد داوطلبان هلال احمر استان تا پایان سال به ۱۶ هزار نفر برسد.
نیستانی تصریح کرد: هدف از جذب این افراد، ارائه آموزش است تا این افراد بتوانند در زمان وقوع بحران یا حادثه بتوانند اقدامات لازم پیشگیرانه و مقابله‌ای داشته باشند.
معاون داوطلبان جمعیت هلال احمر خراسان شمالی در ادامه توضیح داد: فعالیت داوطلبان جمعیت هلال احمر در چهار گروه هدایت، مشارکت، حمایت و مهارت تقسیم بندی می‌شود.
