سرهنگ علی اصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر اجتماع بزرگ مردمی مطالبه‌گری معیشتی و اعلام وحدت ملی، پلیس راهور استان اصفهان محدودیت‌هایی را در تردد و توقف وسایل نقلیه در سطح شهر اعمال می‌کند.

وی افزود: از ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، توقف و تردد هرگونه وسیله نقلیه در طول خیابان‌های استانداری، چهارباغ پایین و خیابان طالقانی به سمت میدان امام حسین (ع) ممنوع خواهد بود و در صورت پارک خودرو، وسایل نقلیه توسط خودروبر به پارکینگ‌های مجاز اطراف منتقل می‌شوند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: این محدودیت‌ها از محدوده تقاطع‌های هشت‌بهشت–باغ گلدسته، شمس‌آبادی–طالقانی، استانداری–هشت‌بهشت، استانداری–بهشتی‌نژاد، چهارراه تختی به سمت میدان امام حسین (ع) و همچنین محدوده باغ گلدسته–پاسداران اجرا می‌شود.

سرهنگ زارع با تأکید بر همکاری شهروندان خاطرنشان کرد: از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن همکاری با عوامل پلیس راهور، برای تردد در سطح شهر از خیابان‌های همجوار و مسیرهای جایگزین استفاده کنند تا شاهد روان‌سازی بهتر ترافیک و برگزاری منظم این اجتماع باشیم.