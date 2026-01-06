  1. استانها
اعمال محدودیت‌های ترافیکی اجتماع بزرگ مردمی در اصفهان

اصفهان – رئیس پلیس راهور استان اصفهان، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی معابر مرکزی شهر همزمان با برگزاری اجتماع بزرگ مردمی خبر داد.

سرهنگ علی اصغر زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر اجتماع بزرگ مردمی مطالبه‌گری معیشتی و اعلام وحدت ملی، پلیس راهور استان اصفهان محدودیت‌هایی را در تردد و توقف وسایل نقلیه در سطح شهر اعمال می‌کند.

وی افزود: از ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، توقف و تردد هرگونه وسیله نقلیه در طول خیابان‌های استانداری، چهارباغ پایین و خیابان طالقانی به سمت میدان امام حسین (ع) ممنوع خواهد بود و در صورت پارک خودرو، وسایل نقلیه توسط خودروبر به پارکینگ‌های مجاز اطراف منتقل می‌شوند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: این محدودیت‌ها از محدوده تقاطع‌های هشت‌بهشت–باغ گلدسته، شمس‌آبادی–طالقانی، استانداری–هشت‌بهشت، استانداری–بهشتی‌نژاد، چهارراه تختی به سمت میدان امام حسین (ع) و همچنین محدوده باغ گلدسته–پاسداران اجرا می‌شود.

سرهنگ زارع با تأکید بر همکاری شهروندان خاطرنشان کرد: از شهروندان گرامی درخواست می‌شود ضمن همکاری با عوامل پلیس راهور، برای تردد در سطح شهر از خیابان‌های همجوار و مسیرهای جایگزین استفاده کنند تا شاهد روان‌سازی بهتر ترافیک و برگزاری منظم این اجتماع باشیم.

