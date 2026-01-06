به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه پاکستان، اسحاق دار وزیر خارجه این کشور و وانگ یی وزیر خارجه چین در پایان هفتمین دور گفت‌وگوهای راهبردی، بیانیه مشترکی را صادر کردند.

براساس این بیانیه، دو طرف آمادگی خود را برای ادامه بهره‌گیری از گفت‌وگوی سه‌جانبه وزرای امور خارجه چین ـ افغانستان ـ پاکستان و همچنین سازوکار همکاری چین ـ بنگلادش ـ پاکستان به‌منظور دستیابی به نتایج و دستاوردهای جدید اعلام کردند.

دو طرف توافق کردند در خصوص مسئله افغانستان، ارتباط و هماهنگی نزدیک خود را حفظ کنند و با جامعه بین‌المللی همکاری داشته باشند تا کابل را به ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر با تمرکز بر توسعه پایدار، حسن همجواری با همسایگان و ادغام در جامعه بین‌المللی تشویق کنند.

وزیران خارجه پاکستان و چین همچنین خواستار اقدامات ملموس‌تر و قابل راستی‌آزمایی برای برچیدن و نابودی تمامی سازمان‌های تروریستی مستقر در افغانستان شدند.

این بیانیه تاکید کرد: کابل باید مانع استفاده سازمان‌های تروریستی از خاک افغانستان برای انجام اقدامات تروریستی و به خطر انداختن امنیت سایر کشورها شود.