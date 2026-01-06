مستند «فرانکفون» آماده نمایش شد

به گزارش خبرنگار مهر، مستند «فرانکفون» که به یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر منطقه غرب آسیا می‌پردازد، پس از پایان مراحل تولید، آماده نمایش عمومی شد.

این اثر مستند داستانی برشی از یک مقطع حساس تاریخی را روایت می‌کند که همزمان با تحولات عمیق سیاسی، امنیتی در لبنان و منطقه بوده و به عنوان نقطه عطفی در تاریخ معاصر غرب آسیا شناخته می‌شود.

مهدی سرخیلی کارگردان مستند «فرانکفون» اظهار کرد: در این مستند، دوره‌ای از روزهای پرتنش منطقه روایت شده که متأسفانه برای نسل جوان امروز کمتر شناخته شده و تحولات سیاسی، درگیری‌های خارجی، مسائل پیچیده داخلی در آن به اوج خود رسیده است.

وی افزود: تلاش شده است این رخدادها با کشمکش‌های فراوان و سیر پرفراز و نشیب به صورت مستندگونه بازسازی شود تا مخاطب بتواند عمق وقایع تاریخی آن دوره را به‌خوبی درک کند.

مستند «فرانکفون» با تمرکز ویژه بر برهه منتهی به ترور رفیق حریری که از آن با عنوان «ترور قرن» یاد می‌شود، درصدد پر کردن شکاف‌های روایی این مقطع حساس تاریخی است.

این اثر سینمایی محصول مشترک شبکه خوزستان با حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان خوزستان است و مؤسسه فرهنگی هنری برتینا اجرای طرح آن را برعهده داشته است.