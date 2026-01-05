به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی روز دوشنبه در ستاد تنظیم بازار شهرستان مشهد اظهار کرد: اعتراضات شنیده و در راستای اصلاح رویه‌ها حتماً استفاده می‌شود اما عده‌ای بدون دلیل با اقدام به ایجاد رعب و وحشت بین مردم، آرامش روانی جامعه را مخدوش کرده و به دنبال تخریب اموال عمومی و اشخاص هستند که این‌ها جدای از اعتراض است و پلیس مقتدر باید هوشمندانه و مقتدرانه این اقدامات را مدیریت کند.

فرماندار مشهد بیان کرد: پلیس اخلاق مدار و با سعه صدر، حافظ جان و مال همه شهروندان به خصوص اصناف و اموال عمومی شهر است و همه به خصوص کاسبان و بازاریان باید در این مأموریت خطیر به فرزندان خود در فراجا کمک کنند.

وی اضافه کرد: جلسات ستاد تنظیم بازار تا گذار از این جراحی اقتصادی، بایستی مرتب تشکیل و متولیان هر حوزه در بخش‌های تأمین و توزیع کالا و نظارت بر بازار وظایف خود را به نحو شایسته در قبال معیشت و آرامش بازار دنبال کنند.

حسینی به سخنان مقام معظم رهبری در حمایت از اصناف و بازاریان اشاره و اظهار کرد: بازار بخش مهمی از جامعه است و بازاریان همیشه پای کار کشور و ایران اسلامی عزیز بوده‌اند.

فرماندار مشهد با بیان اینکه اعتراض در یک جامعه پویا، مدنی و با سابقه تمدنی دیرینه مانند ایران طبیعی است، ادامه داد: مشهد تاکنون در تأمین امنیت بسیار خوب مدیریت شده و جا دارد از زحمات نیروهای انتظامی، ارکان امنیتی و اطلاعاتی شهر امام مهربانی‌ها قدردانی کنیم.

وی گفت: باید برخی رویه‌ها در مباحث اقتصادی تغییر کند تا یارانه‌ها به شکل متوازن و منطقی به ذی‌حقان در جامعه برسد.

حسینی تاکید کرد: استاندار خراسان رضوی، معاونان و مدیران استان برای پیگیری مطالبات و احقاق حقوق مردم در تلاش هستند و شهروندان مطمئن باشند که مسؤولان در سطوح مختلف با جدیت دنبال اصلاح رویه‌های اقتصادی هستند.پیشنهادهای اصناف که در متن بازار هستند نیز به طور قطع مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فرماندار مشهد افزود: همراهی تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان مشهد با نهاد عالی دولت در چارچوب‌های تعریف شده تا رسیدن به شرایط متعادل مورد تاکید است و هیچ گونه کوتاهی در اجرای وظایف، پذیرفته نیست.