اعتراض مسالمت آمیز مردم و بازاریان در گناباد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه ۱۷ دی ماه، تجمع اعتراض آمیز با حضور تعدادی از بازاریان و دیگر معترضان در شهر گناباد شکل گرفت که در مجموع حدود دو ساعت به طول انجامید.

بر پایه این گزارش، این راهپیمایی اعتراض آمیز که با تجمع حدود ۳۰ تا ۶۰ نفر در خیابان سعدی آغاز شد در ادامه به راهپیمایی در مسیر میدان امام، میدان غدیر، چهارراه شهید احمدیان، میدان آزادگان و برعکس منتهی شد که جمعیت شرکت کننده در انتهای این راهپیمایی حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر برآورد می‌شود.

این راهپیمایی با حضور نیروهای نظامی به صورت مسالمت آمیز و آرام پایان یافت.