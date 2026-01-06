امین رنج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با اجرای احکام قضایی و در راستای صیانت از اراضی کشاورزی، ساختوسازهای غیرمجاز در مساحت ۳۱ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان کلاردشت تخریب شد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی کلاردشت اظهار کرد: این عملیات در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با حضور کارشناسان جهاد کشاورزی انجام شد.
وی افزود: در این اقدام، ۱۳ قطعه تفکیکی غیرمجاز شامل دیوارکشی، اسکلتهای آهنی و بتنی ساختمان که در خارج از طرح هادی روستاهای کلمه و لرگان از توابع بخش مرکزی کلاردشت احداث شده بود، قلع و قمع شد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی کلاردشت با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شهروندان خواست پیش از هرگونه اقدام در اراضی زراعی و باغی، از مراجع ذیصلاح استعلامهای لازم را دریافت کنند.
