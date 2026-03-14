شناسایی ۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی کنگاور

محمد خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون دو مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان کنگاور شناسایی شده است.

وی افزود: با وجود حملات مکرر رژیم صهیونیستی و آمریکا به ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و یکی از مراکز این مجموعه و همچنین وجود تهدیدات جانی، عملیات پایش و رصد تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی همچنان به صورت میدانی ادامه دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور تصریح کرد: در همین راستا با حضور میدانی مدیر شهرستان و مسئول امور اراضی، دو مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل احداث ساختمان در اراضی کشاورزی شناسایی شد.

خزایی ادامه داد: در پی این تخلف‌ها، اخطار توقف عملیات ساخت و ساز برای متخلفان صادر شد، اما با وجود تماس‌های تلفنی مکرر با یکی از افراد متخلف، عملیات ساخت و ساز همچنان ادامه یافت.

وی بیان کرد: این فرد با سوءاستفاده از شرایط جنگی اقدام به ادامه فعالیت ساختمانی کرده است که در حال حاضر بنا در مرحله آهن‌ریزی قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور در پایان گفت: با توجه به این موضوع، دادستان شهرستان دستور قلع و قمع این بنای غیرمجاز را صادر کرده و این اقدام طی روزهای آینده اجرا خواهد شد.