بخشودگی جرایم مالیاتی در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل امور مالیاتی لرستان از فرصت ویژه بخشودگی جرایم مالیاتی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله صالحی در سخنانی از فراهم‌شدن فرصت ویژه برای مودیان مالیاتی که نسبت به مالیات خود اعتراض ثبت کرده‌اند خبر داد و اظهار کرد: مودیانی که تا پایان دی‌ماه از اعتراض خود صرف‌نظر کنند و نسبت به پرداخت حداقل ۵۰ درصد بدهی مالیاتی اقدام کنند، می‌توانند از مزایای قابل‌توجه بخشودگی جرایم مالیاتی بهره‌مند شوند.

وی با بیان جزئیات این فرصت، افزود: مودیان مشمول می‌توانند با پرداخت حداقل ۵۰ درصد مابه‌التفاوت مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی یا قطعی، یا حداقل ۵۰ درصد بدهی مالیات تشخیصی یا قطعی، از این تسهیلات استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان، تصریح کرد: در صورت تحقق شرایط مذکور، معادل ۱۵ درصد از مبلغ پرداخت نقدی مودی به‌عنوان اعتبار بخشودگی جرایم مالیاتی، مازاد بر نصاب‌های مقرر قبلی، منظور و از جرایم مالیاتی قابل کسر خواهد بود.

صالحی هدف از اجرای این سیاست را کاهش پرونده‌های اعتراضی، تسهیل وصول مطالبات دولت و تقویت تعامل و اعتماد میان مودیان و نظام مالیاتی عنوان کرد و از مودیان واجد شرایط خواست باتوجه‌به محدود بودن مهلت، از این فرصت پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.

