بخشودگی جرایم مالیاتی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله صالحی در سخنانی از فراهم‌شدن فرصت ویژه برای مودیان مالیاتی که نسبت به مالیات خود اعتراض ثبت کرده‌اند خبر داد و اظهار کرد: مودیانی که تا پایان دی‌ماه از اعتراض خود صرف‌نظر کنند و نسبت به پرداخت حداقل ۵۰ درصد بدهی مالیاتی اقدام کنند، می‌توانند از مزایای قابل‌توجه بخشودگی جرایم مالیاتی بهره‌مند شوند.

وی با بیان جزئیات این فرصت، افزود: مودیان مشمول می‌توانند با پرداخت حداقل ۵۰ درصد مابه‌التفاوت مالیات ابرازی و مالیات تشخیصی یا قطعی، یا حداقل ۵۰ درصد بدهی مالیات تشخیصی یا قطعی، از این تسهیلات استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان، تصریح کرد: در صورت تحقق شرایط مذکور، معادل ۱۵ درصد از مبلغ پرداخت نقدی مودی به‌عنوان اعتبار بخشودگی جرایم مالیاتی، مازاد بر نصاب‌های مقرر قبلی، منظور و از جرایم مالیاتی قابل کسر خواهد بود.

صالحی هدف از اجرای این سیاست را کاهش پرونده‌های اعتراضی، تسهیل وصول مطالبات دولت و تقویت تعامل و اعتماد میان مودیان و نظام مالیاتی عنوان کرد و از مودیان واجد شرایط خواست باتوجه‌به محدود بودن مهلت، از این فرصت پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.