یوسفی:نظارت بر نانوایی های شهرستان دهلران تشدید شد

جلال یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید از نانوایی‌های سطح شهر گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر توزیع نان، کارشناس تنظیم بازار این مدیریت، از نانوایی‌های سطح شهر دهلران بازدید به‌عمل آورده است.

وی افزود: در این بازدیدها، رعایت قیمت‌های مصوب، وزن چانه و نان، کیفیت پخت، ساعات مجاز فعالیت و اصول بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت و تذکرات لازم به متصدیان نانوایی‌ها ارائه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دهلران تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها، یک مورد تخلف شناسایی و اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام شده است

یوسفی در پایان تأکید کرد: نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.