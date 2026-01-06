  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

یوسفی:نظارت بر نانوایی های شهرستان دهلران تشدید شد

ایلام- مدیر جهاد کشاورزی دهلران گفت: در راستای مطالبات مردم، نظارت بر نانوایی های شهرستان تشدید شده است.

جلال یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید از نانوایی‌های سطح شهر گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر توزیع نان، کارشناس تنظیم بازار این مدیریت، از نانوایی‌های سطح شهر دهلران بازدید به‌عمل آورده است.

وی افزود: در این بازدیدها، رعایت قیمت‌های مصوب، وزن چانه و نان، کیفیت پخت، ساعات مجاز فعالیت و اصول بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت و تذکرات لازم به متصدیان نانوایی‌ها ارائه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دهلران تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها، یک مورد تخلف شناسایی و اقدامات قانونی لازم در این خصوص انجام شده است

یوسفی در پایان تأکید کرد: نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

