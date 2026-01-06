به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه تبیین کارکنان که با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان برگزار شد، با اشاره به مأموریتهای حساس این مجموعه اظهار کرد: حوزه کار، اشتغال و رفاه اجتماعی مستقیماً با زندگی روزمره مردم، آرامش روانی خانوادهها و آینده جوانان گره خورده است و همین موضوع، اهمیت و حساسیت این مسئولیت را دوچندان میکند.
وی افزود: امروز بسیاری از مراجعات مردمی، حول محور اشتغال، معیشت، بیمه و حمایتهای اجتماعی شکل میگیرد و کارکنان این مجموعه در خط مقدم پاسخگویی به این نیازها قرار دارند؛ نقشی که اگر به درستی ایفا شود، میتواند امید و اعتماد را در جامعه تقویت کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با تأکید بر اینکه خدمت در این حوزه نیازمند روحیه جهادی و تعهد اجتماعی است، تصریح کرد: حمایت از کارگران، تقویت تعاونیها، صیانت از حقوق نیروی کار و فراهمسازی زمینه اشتغال جوانان، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی انسانی و اجتماعی محسوب میشود.
صلواتی با قدردانی از تلاشهای کارکنان این ادارهکل گفت: حجم بالای مراجعات و تنوع مشکلات اقتصادی مردم، کار در این حوزه را دشوار کرده است، اما همکاران ما با وجود این فشارها، با صبر و دلسوزی در مسیر خدمترسانی به مردم گام برمیدارند.
وی همچنین بر اهمیت تبیین عملکردها و اطلاعرسانی شفاف تأکید کرد و افزود: معرفی درست اقدامات و برنامههای حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی میتواند به افزایش اعتماد عمومی و اصلاح نگاه جامعه نسبت به عملکرد دستگاههای اجرایی کمک کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: خدمت به مردم در حوزه معیشت و اشتغال، نیازمند نگاه امیدوارانه، تلاش مستمر و باور به اثرگذاری اقدامات کوچک و بزرگ است و این مسیر باید با همدلی و احساس مسئولیت دنبال شود.
