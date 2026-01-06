  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

صلواتی: رسیدگی به معیشت و اشتغال مردم مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی است

صلواتی: رسیدگی به معیشت و اشتغال مردم مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی است

سنندج- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان گفت:دغدغه معیشت و اشتغال به اصلی‌ترین مطالبه مردم تبدیل شده و رسیدگی به این مهم مسئولیت اجتماعی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه تبیین کارکنان که با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان برگزار شد، با اشاره به مأموریت‌های حساس این مجموعه اظهار کرد: حوزه کار، اشتغال و رفاه اجتماعی مستقیماً با زندگی روزمره مردم، آرامش روانی خانواده‌ها و آینده جوانان گره خورده است و همین موضوع، اهمیت و حساسیت این مسئولیت را دوچندان می‌کند.

وی افزود: امروز بسیاری از مراجعات مردمی، حول محور اشتغال، معیشت، بیمه و حمایت‌های اجتماعی شکل می‌گیرد و کارکنان این مجموعه در خط مقدم پاسخ‌گویی به این نیازها قرار دارند؛ نقشی که اگر به درستی ایفا شود، می‌تواند امید و اعتماد را در جامعه تقویت کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان با تأکید بر اینکه خدمت در این حوزه نیازمند روحیه جهادی و تعهد اجتماعی است، تصریح کرد: حمایت از کارگران، تقویت تعاونی‌ها، صیانت از حقوق نیروی کار و فراهم‌سازی زمینه اشتغال جوانان، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی انسانی و اجتماعی محسوب می‌شود.

صلواتی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این اداره‌کل گفت: حجم بالای مراجعات و تنوع مشکلات اقتصادی مردم، کار در این حوزه را دشوار کرده است، اما همکاران ما با وجود این فشارها، با صبر و دلسوزی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم گام برمی‌دارند.

وی همچنین بر اهمیت تبیین عملکردها و اطلاع‌رسانی شفاف تأکید کرد و افزود: معرفی درست اقدامات و برنامه‌های حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و اصلاح نگاه جامعه نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان در پایان خاطرنشان کرد: خدمت به مردم در حوزه معیشت و اشتغال، نیازمند نگاه امیدوارانه، تلاش مستمر و باور به اثرگذاری اقدامات کوچک و بزرگ است و این مسیر باید با همدلی و احساس مسئولیت دنبال شود.

