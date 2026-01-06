به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا کاظمی ظهر سه شنبه در چهاردهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان سمنان در محل سالن مدیریت بحران استانداری سمنان خواستار تسریع پرداخت تسهیلات به متقاضیان شد و ابراز داشت: تحقق این مهم مستلزم همراهی بانکها و دستگاههای اجرایی در معرفی افراد برای اخذ تسهیلات است.
وی از جذب بالغ بر ۸۰ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: امیدواریم موانع موجود در پرداخت این تسهیلات برای سالهای آتی رفع شود.
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان سمنان از تمدید سه ماهه برای پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ خبر داد و اظهار کرد: با این اقدام جذب ۹۰ درصدی تسهیلات پیش بینی میشود.
کاظمی تحقق هدف گذاری فوق را مستلزم پیگیریهای بیشتر دانست و تصریح کرد: عدم پایش دستگاهها و ثبت به موقع تسهیلات دریافتی و نبود ارتباط سامانه دستگاهها با سامانه کات و غیره از دیگر چالشهای موجود بود.
وی افزود: انتظار میرود موانع موجود شناسایی و رفع شود تا عملکرد بهتری را از سوی بانکها و دستگاههای مرتبط در خصوص پرداخت تسهیلات شاهد باشیم.
