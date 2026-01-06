به گزارش خبرنگار مهر، اقبال‌خانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست هیأت اندیشه‌ورز این اداره، با اشاره به اهمیت تصمیم‌سازی مبتنی بر مشارکت نخبگان و صاحب‌نظران، اظهار کرد: استفاده از نظام شورایی و هم‌افزایی دیدگاه‌های تخصصی می‌تواند بسیاری از چالش‌ها و موانع موجود در مسیر توسعه آموزش و پرورش استثنایی را برطرف کند.

وی افزود: تعیین کارگروه‌های علمی و مشورتی و انجام نیازسنجی دقیق و هدفمند، از جمله الزامات اساسی برای شناخت مسائل، اولویت‌بندی چالش‌ها و طراحی برنامه‌های اثربخش در حوزه آموزش و پرورش استثنایی است.

در ادامه این نشست، اعضای هیأت اندیشه‌ورز نیز با تأکید بر ضرورت نگاه علمی و آینده‌نگر، بر استفاده حداکثری از توان تخصصی معلمان، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان این حوزه تأکید کردند و تشکیل کارگروه‌های تخصصی را زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و کاربردی‌تر دانستند.

بر اساس جمع‌بندی این جلسه، موضوعاتی از جمله انجام پژوهش‌های کاربردی، طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی، هوشمندسازی مدارس استثنایی، برگزاری جشنواره‌های خلاقانه، توسعه بازی‌ها و ساخت کمک‌آموزشی‌های متناسب، ایجاد انگیزه و نظام‌های تشویقی، پیشگیری از روزمرگی در فرآیندهای آموزشی، تقویت نوآوری و همچنین تدوین دانشنامه جامع آموزش و پرورش استثنایی استان به عنوان مصوبات این نشست به تصویب رسید.

مقرر شد جلسه آینده هیأت اندیشه‌ورز با حضور تمامی اعضا برگزار و ضمن ارائه گزارش کارگروه‌ها، جمع‌بندی نهایی و برنامه‌ریزی عملیاتی برای اجرای مصوبات انجام شود.