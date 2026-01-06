  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

خانی: تشکیل هیئت اندیشه‌ورز مشکلات آموزش و پرورش استثنایی را حل می‌کند

خانی: تشکیل هیئت اندیشه‌ورز مشکلات آموزش و پرورش استثنایی را حل می‌کند

سنندج- رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: با تکیه بر خرد جمعی هیئت اندیشه‌ورز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، بخش قابل توجهی از چالش‌های آموزش و پرورش استثنایی استان قابل رفع است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال‌خانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست هیأت اندیشه‌ورز این اداره، با اشاره به اهمیت تصمیم‌سازی مبتنی بر مشارکت نخبگان و صاحب‌نظران، اظهار کرد: استفاده از نظام شورایی و هم‌افزایی دیدگاه‌های تخصصی می‌تواند بسیاری از چالش‌ها و موانع موجود در مسیر توسعه آموزش و پرورش استثنایی را برطرف کند.

وی افزود: تعیین کارگروه‌های علمی و مشورتی و انجام نیازسنجی دقیق و هدفمند، از جمله الزامات اساسی برای شناخت مسائل، اولویت‌بندی چالش‌ها و طراحی برنامه‌های اثربخش در حوزه آموزش و پرورش استثنایی است.

در ادامه این نشست، اعضای هیأت اندیشه‌ورز نیز با تأکید بر ضرورت نگاه علمی و آینده‌نگر، بر استفاده حداکثری از توان تخصصی معلمان، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان این حوزه تأکید کردند و تشکیل کارگروه‌های تخصصی را زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و کاربردی‌تر دانستند.

بر اساس جمع‌بندی این جلسه، موضوعاتی از جمله انجام پژوهش‌های کاربردی، طراحی و اجرای برنامه‌های حمایتی، هوشمندسازی مدارس استثنایی، برگزاری جشنواره‌های خلاقانه، توسعه بازی‌ها و ساخت کمک‌آموزشی‌های متناسب، ایجاد انگیزه و نظام‌های تشویقی، پیشگیری از روزمرگی در فرآیندهای آموزشی، تقویت نوآوری و همچنین تدوین دانشنامه جامع آموزش و پرورش استثنایی استان به عنوان مصوبات این نشست به تصویب رسید.

مقرر شد جلسه آینده هیأت اندیشه‌ورز با حضور تمامی اعضا برگزار و ضمن ارائه گزارش کارگروه‌ها، جمع‌بندی نهایی و برنامه‌ریزی عملیاتی برای اجرای مصوبات انجام شود.

