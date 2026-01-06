به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه ظهر سه شنبه در چهاردهمین جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان سمنان در محل سالن مدیریت بحران استانداری سمنان خواستار توجه به تسهیل امور سرمایه گذاران در استان شد و اظهار داشت: تسهیلات بانکی از جمله موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاران در استان سمنان باید رفع شود.

وی خواستار هماهنگی و همراهی بیشتر بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان سمنان شد و ادامه داد: معرفی طرح‌ها به بانک‌ها و پرداخت تسهیلات می‌بایست شتاب بیشتری گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان مدت ضرب الاجل ۱۵ روزه برای بانک‌ها در ثبت تسهیلات پرداختی تبصره ۱۸ تعیین کرد و افزود: این اقدام منجر به رفع موانع در پرداخت تسهیلات می‌شود.

دهرویه تصریح کرد: برخی موانع موجود باعث دلسردی و نا امیدی سرمایه گذار خواهد شد لذا برای توسعه و پیشرفت استان می‌بایست این موانع شناسایی و برای رفع آن تلاش شود.

وی افزود: تحقق اهداف فوق نیازمند همراهی هر چه بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به افراد معرفی شده است تا کار و تولید شتاب گیرد.