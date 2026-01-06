به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران همراهی مستمر مردم نوع‌دوست را در زمینه اهدای خون قابل تقدیر دانست و اظهار کرد: در ۹ ماهه نخست سال جاری، ۲۴ هزار و ۴۵ نفر برای اهدای خون به پایگاه‌های انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۲۰ هزار و ۱۳۴ واحد خون با موفقیت جمع‌آوری شد و این آمار نشان‌دهنده اعتماد و مشارکت بالای مردم استان در این اقدام انسان‌دوستانه است.

وی ضمن تقدیر از همه مردم استان که اهداکننده خون یا مروج آن هستند، خاطرنشان کرد: در روزهای سرد سال که شاهد تغییرات جوی و همچنین بیماری‌های فصلی و برودت هوا هستیم، همچون همیشه امیدواریم برنامه منظم اهدای خون اهداکنندگان، پشتیبان محکمی برای بیماران نیازمند به خون و خانواده‌های نگران آن‌ها باشد.

مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری با اشاره به ذخایر خونی استان بیان کرد: امروز ذخیره خونی در چهارمحال و بختیاری ۴.۷ روز بوده است که از ذخیره مطلوب ۰.۹ کمتر است.

مدیرکل انتقال خون استان از رسانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی تقدیر کرد و گفت: تداوم این روند نیازمند مشارکت مستمر مردم، حمایت نهادها و نقش‌آفرینی رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی اهدای خون است، با توجه به فصل سرما و کاهش مراجعات، از مردم فهیم استان دعوت می‌کنیم با حضور در پایگاه‌های انتقال خون، یاری‌گر بیماران نیازمند به خون باشند.