به گزارش خبرنگار مهر، سردار سعید مطهریزاده، در یادواره شهدای نیروی انتظامی شیروان که صبح سهشنبه در محل ستاد نیروی انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، اقتدار نیروهای مسلح و پشتیبانی مردم نقشههای دشمنان نقش بر آب است.
وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره در معرض تهاجم و دشمنی استکبار جهانی و عوامل داخلی آنها بوده است.
سردار مطهریزاده گفت: از ترورهای ابتدای انقلاب تا جنگ تحمیلی ۸ ساله و همچنین ناآرامیهای طراحی شده در مقاطع مختلف، همه نشان از عزم راسخ دشمن برای مقابله با اراده آزادیخواهانه ملت ایران دارد.
فرماندهی انتظامی خراسانشمالی با تأکید بر حضور هوشیارانه ملت بیان کرد: جوانان انقلابی و ایثارگران، نیروهای مسلح شامل سپاه، بسیج، ارتش و نیروی انتظامی همچون نگهبانانی امین از امنیت و آرامش کشور دفاع میکنند.
مطهریزاده بیان کرد: دشمنان با سو استفاده از برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی، تلاش میکنند تا امنیت ملی را خدشهدار کنند اما ملت ایران به خوبی میداند این آشوبها راه حل مشکلات نیست.
این مقام انتظامی گفت: با تکیه بر ظرفیتهای داخل کشور و به دست اندیشمندان و مجاهدان داخلی میتوان بر چالشها غلبه کرد.
مطهریزاده افزود: قدرت ایران برگرفته از اعتقادات مذهبی و الهام گرفته از فرهنگ ایثار و شهادت و نقش مجاهدانی چون شهید سلیمانی است.
فرمانده انتظامی خراسانشمالی بیان کرد: دشمن با نقشههای جدید در صدد تضعیف نظام است اما ملت ایران هر روز مصممتر و بارادهتر شده و آزمودن این ملت خطای محض است و ایران با قدرت بیشتری به مسیر پیشرفت و تعالی ادامه میدهد.
سردار مطهریزاده در انتها با اشاره به نیت دشمنان در سیاستهای استکباری و کشورگشایی اشاره کرد و گفت: کشور سوریه و تقسیم خاک آن نمونه بارز این امر است.
