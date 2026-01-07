به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح چهارشنبه در جلسه شورای اجتماعی شهرستان رشت که با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با اشاره به رویکرد دولت در تعامل صادقانه با مردم اظهار کرد: دولت امروز با مردم یک عهد نانوشته اما روشن دارد؛ اینکه آنچه می‌گوید، در حد توان به آن عمل کند و در مسیر رفع مشکلات، همراه و هم‌قدم با مردم حرکت کند.

وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای مهم نشست‌های محله‌محور، آثار مثبت روانی و اجتماعی آن در میان ساکنان مناطق کمتر برخوردار است، افزود: این جلسات فرصتی فراهم می‌کند تا مردمی که کمتر امکان ارتباط مستقیم با مدیران را دارند، بدون واسطه مسائل و مطالبات خود را مطرح کنند.

فتح اللهی ادامه داد: بخشی از مشکلات در همان محل و با پیگیری‌های فوری حل می‌شود و بخشی دیگر نیازمند مکاتبه و ورود سطوح بالاتر مدیریتی است.

فرماندار رشت با اشاره به نقش دستگاه‌های حمایتی تصریح کرد: نهادهایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در کنار وظایف ذاتی خود، تلاش می‌کنند حمایت‌های هدفمندتری از اقشار آسیب‌پذیر داشته باشند و در کنار آن، خدمات مدیریت شهری از جمله رسیدگی به مشکلات زیرساختی، عمرانی و خدماتی محلات نیز باید به‌صورت منسجم و هماهنگ پیگیری شود.

میرغضنفری با قدردانی از نگاه میدانی استاندار گیلان گفت: یکی از اقدامات ارزشمند استاندار، ارتباط مستقیم و مستمر با مردم از طریق حضور چهره‌به‌چهره، تماس تلفنی و حتی پیامک است که نشان‌دهنده اهتمام جدی دولت به شنیدن صدای جامعه و پیگیری مطالبات مردمی است؛ رویکردی که در فرمانداری‌ها نیز به‌طور جدی دنبال می‌شود.

وی تشکیل «شورای پیشرفت محله» با محوریت مسجد را از برنامه‌های مورد تأکید دولت دانست و افزود: مسجد در فرهنگ دینی و اجتماعی ما همواره محل رجوع مردم و معتمدین بوده و با حضور روحانیت، معتمدین محلی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در حل مسائل اجتماعی ایفا کند. این الگو ریشه در تجربه‌های موفق گذشته دارد و امروز با سازوکارهای جدید احیا شده است.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه فرمانداری نقش هماهنگ‌کننده میان مردم و دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد، تصریح کرد: در شهرستان رشت دست‌کم ۲۰ محله هدف شناسایی شده که با برنامه‌ریزی و زمان‌بندی مشخص، جلسات محله‌محور با حضور اعضای کارگروه‌ها در آن‌ها برگزار خواهد شد تا حداقل وظیفه ما، یعنی شنیدن مشکلات مردم، به‌درستی انجام شود.

میرغضنفری با تأکید بر لزوم حضور فعال دستگاه‌هایی همچون اداره اوقاف و امور خیریه، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل ورزش و جوانان، شهرداری، نیروی انتظامی و سپاه در این فرآیند گفت: همه ما در نگاه مردم نماینده دولت هستیم و هر اقدام هماهنگ و مؤثر می‌تواند به کاهش نارضایتی‌ها و افزایش سرمایه اجتماعی منجر شود.

وی در پایان با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات اجتماعی اظهار کرد: بسیاری از گلایه‌ها و اعتراض‌ها ریشه در شنیده نشدن دارد. مردم سرمایه‌های اصلی این کشور هستند و دولت برآمده از گفتمان گفت‌وگو است و تلاش ما این است که با صبوری، شنیدن، شفافیت و مذاکره، مسائل را به سطحی قابل قبول برسانیم و اعتماد و آرامش را در جامعه تقویت کنیم.