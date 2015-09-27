به مناسبت هفته دفاع مقدس ظهر یکشنبه کارکنان، مسئولان و بازیکنان مختلف تیم های ورزشی شهرداری با حضور در گلزار شهدای گمنام پارک مردم همدان و گلاب پاشی، روضه خوانی، مداحی و همچنین بیان خاطرات از شهدا با آرمان های انقلاب و امام راحل تجدید میثاق کردند.

امیر حسین اسکندریان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به المپیاد فرهنگی ورزشی محلات شهر همدان اظهار داشت: در سال جاری در طول این المپیاد ورزشی بیش از سه هزار و ۵۰۰ نفر در رشته های فوتبال، کشتی، والیبال، دوچرخه سواری (آقایان) و والیبال و دارت (بانوان) حضور داشتند که در کشور بی نظیر است.

وی افزود: دوری جوانان از معضلات اجتماعی، ترویج فرهنگ ورزش در بین محلات همدان، پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و پیدا کردن استعدادهای ورزشی مهم‌ترین هدف در شکل‌گیری ورزش محلات است.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری همدان با اشاره به فوتبال محلات، گفت: فوتبال محلات در چند هفته آینده به پایان خواهد رسید در حال حاضر والیبال و دارت محلات بانوان به پایان رسیده است.

اسکندریان افزود: والیبال محلات آقایان نیز تنها مسابقه فینال آن باقی مانده است که به زودی برگزار خواهد شد همچنین مسابقات کشتی محلات نیز به پایان رسیده است.

وی با اشاره به هفته دفاع مقدس بیان کرد: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان به مناسبت هفته دفاع مقدس برنامه های مختلفی را در دستور کار قرار داد که می توان به برنامه کوهپیمایی و تجدید میثاق با شهدای گمنام دشت میشان اشاره کرد.



مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری همدان یادآور شد: همچنین برگزاری مسابقات دارت و بدمینتون بانوان و مسابقات بوکس و بازدید از باغ موزه دفاع مقدس از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس بود.

اسکندریان با اشاره به تیم فوتبال شهرداری همدان گفت: تیم فوتبال شهرداری همدان با انجام بیش از ۱۰ بازی تدارکاتی به مرز آمادگی ۹۰ درصد برای آغاز لیگ دسته سوم فوتبال رسیده است.

وی عنوان کرد: هدف اصلی تیم فوتبال شهرداری همدان صعود به دسته بالاتر است اما با قرعه کشی لیگ دسته سوم کمی گروه شهرداری سخت شد که البته هیچ چیز نمی تواند ما را از رسیدن به هدف خود دور کند.