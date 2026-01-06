ثبت ۵۵ هکتار از بافت تاریخی سمنان در فهرست آثار ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سروش هاشمی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان از وجود ۳۷۵ هکتار بافت تاریخی در سمنان خبر داد و بیان کرد: این محدوده شهری نماد هویت تاریخی و تداوم زیست شهری است.

وی با اشاره به اینکه ۵۵ هکتار بافت تاریخی سمنان در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است، افزود: این محدوده آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند و منحصر به فرد را در دل خود جا داده است.

معاون اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان با اشاره به اینکه این محدوده محله تاریخی ناسار و اسفنجان را در بر دارد، ابراز داشت: این اقدام گام ارزشمند در راستای ساماندهی و مدیریت یکپارچه بافت تاریخی است.

هاشمی با تاکید بر اینکه این ثبت فرصتی برای حفاظت و احیای بافت تاریخی در سمنان را فراهم می‌سازد، تصریح کرد: این اقدام مانع مداخلات ساخت و ساز غیر مجاز شده و باعث حفظ سرمایه فرهنگی برای نسل آینده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این ثبت می‌تواند در توسعه گردشگری سمنان مؤثر واقع شود، افزود: آثار موجود این محدوده مربوط به دوره غزنوی، سلجوقی تا عصر حاضر است که می‌تواند معرف مسیر جدید گردشگری باشد.