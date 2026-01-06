به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میرزمانی، در بازدید از بیستوششمین پروژه بازگشایی و تعریض معابر شهری، بر تداوم نهضت مسیرگشایی با هدف کاهش گرههای ترافیکی و بهبود تردد شهروندان تأکید کرد.
وی با اشاره به شناسایی گلوگاههای ترافیکی شهر گلستان اظهار کرد: با برنامهریزی انجامشده، بازگشایی و مسیرگشایی معابر در نقاط مختلف شهر بهصورت مستمر در حال اجراست و بهزودی شاهد روانسازی ترافیک در این مناطق خواهیم بود.
شهردار گلستان افزود: این پروژه که با همت مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر گلستان در دوره ششم مدیریت شهری در حال اجراست، شامل بازگشایی و تملک حدود ۲۵۰ مترمربع از معبر واقع در محله قلعهمیر، خیابان مسجد جامع میشود.
میرزمانی با قدردانی از همراهی اعضای شورای تأمین، اعضای شورای اسلامی شهر گلستان و امام جمعه شهرستان بهارستان، خاطرنشان کرد: در دوره ششم مدیریت شهری، بیشترین میزان مسیرگشایی و تعریض معابر در سطح شهر گلستان انجام شده که نقش مؤثری در کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش رضایتمندی شهروندان داشته است.
