وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مقام شامخ شهدای قزوین ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بعدازظهر سه‌شنبه در بدو ورود به استان قزوین، با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام والای شهیدان ادای احترام کرد.

در این آئین، محمد نوذری استاندار قزوین، ولایتمدار آبنوش و فاطمه محمدبیگی نمایندگان مردم شریف قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی نیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را همراهی کردند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با نثار گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس را گرامی داشت. این مراسم نخستین برنامه رسمی سیدعباس صالحی در سفر به استان قزوین بود.