۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

هواشناسی: دمای اصفهان تغییر محسوسی ندارد

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته، گفت: دمای هوا طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چادگان همچنان با کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس زیر صفر و بیشینه (حداکثر) دمای پنج درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان اصفهان است، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت پیش رو دمای هوا تغییر محسوسی ندارد و ماندگاری هوای سرد را تا پایان هفته جاری انتظار داریم.

وی ادامه داد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان دهنده جوی پایدار در سطح استان اواخر وقت جمعه ۱۹ دی ماه است و طی این مدت آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، در مناطق مرکزی، صنعتی و کلانشهر اصفهان شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا تا روز پنجشنبه وجود دارد.

امینی اضافه کرد: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در سردترین ساعات بامداد چهارشنبه به چهار درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.

