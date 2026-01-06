تضمین سلامت انتخابات تکلیفی مدیریتی، حقوقی و اخلاقی است

به خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در جلسه شورای پیشگیری از جرایم انتخاباتی لرستان با تأکید بر لزوم برگزاری انتخابات سالم، امن و پرشور، پیشگیری از تخلفات انتخاباتی را یک وظیفه قانونی و اخلاقی دانست و بر همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در این زمینه تصریح کرد.

وی با اشاره به مأموریت قوه قضائیه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: سیاست ما اولویت‌دادن به پیشگیری بر درمان و برخورد پس از وقوع است. با اقدامات فرهنگی، آموزش، اطلاع‌رسانی شفاف و هشدارهای به‌موقع، می‌توانیم از بروز بسیاری از جرایم جلوگیری کنیم که نتیجه آن، کاهش هزینه‌های اجتماعی و تحکیم اعتماد عمومی خواهد بود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان به وجود قوانین روشن برای برخورد با تخلفات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: خریدوفروش رأی، استفاده از امکانات و اموال دولتی برای تبلیغات انتخاباتی، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، انتشار اکاذیب و تخریب شخصیت‌ها در فضای مجازی از جمله این تخلفات انتخاباتی است.

حجت‌الاسلام شهواری در ادامه به تشریح مصادیق عمده جرایم انتخاباتی پرداخت و تصریح کرد: تبلیغات خارج از چارچوب قانونی، به‌ویژه در فضای مجازی، سلامت انتخابات را تهدید می‌کند، همچنین، هرگونه سوءاستفاده از امکانات دولتی، ایجاد اخلال در نظم حوزه‌های انتخابیه و توهین یا تهدید ناظران و عوامل اجرایی، از مصادیق بارز جرایم انتخاباتی است که دستگاه قضائی با آنها برخورد قاطع خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر نقش مهم رسانه‌ها در پیشگیری از جرایم انتخاباتی تأکید کرد و گفت: رسانه‌های جمعی متعهد و مسئولیت‌پذیر، با آموزش عمومی، شفاف‌سازی و هشدار به‌موقع درباره تخلفات، می‌توانند مردم را آگاه کنند و به‌عنوان بازوی مؤثر شورای پیشگیری عمل کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه تضمین سلامت انتخابات امروز یک تکلیف مدیریتی، حقوقی و اخلاقی است، اظهار امیدواری کرد: با همکاری و عزم همه نهادها و پایبندی کامل به قانون، انتخابات پیشِ رو در استان لرستان و سراسر کشور، سالم، امن، پرشور و مورداعتماد عمومی برگزار خواهد شد.