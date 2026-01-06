توقیف ۱۰ هزار لیتر روغن احتکارشده در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: در جریان گشت مشترک بازرسان این مدیریت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان مشهد، یک دستگاه کامیون حامل روغن خوراکی در حال خروج از انباری در بزرگراه پیامبر اعظم (ص) متوقف شد، بررسی‌ها نشان داد که محموله احتکار شده و قرار بود به بندرعباس منتقل شود تا قیمت‌های درج‌شده روی کالا تغییر کند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی افزود: در مجموع میزان، کامیون و انبار بیش از ۱۰ هزار لیتر روغن مایع داشتند که با دستور معاون قضائی تعزیرات حکومتی، محموله توقیف و انبار پلمب شد.