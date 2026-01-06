  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳

توقیف ۱۰ هزار لیتر روغن احتکارشده در مشهد

توقیف ۱۰ هزار لیتر روغن احتکارشده در مشهد

مشهد- مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی از توقیف ۱۰ هزار لیتر روغن خوراکی احتکار شده در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صیادی اظهار کرد: در جریان گشت مشترک بازرسان این مدیریت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان مشهد، یک دستگاه کامیون حامل روغن خوراکی در حال خروج از انباری در بزرگراه پیامبر اعظم (ص) متوقف شد، بررسی‌ها نشان داد که محموله احتکار شده و قرار بود به بندرعباس منتقل شود تا قیمت‌های درج‌شده روی کالا تغییر کند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی افزود: در مجموع میزان، کامیون و انبار بیش از ۱۰ هزار لیتر روغن مایع داشتند که با دستور معاون قضائی تعزیرات حکومتی، محموله توقیف و انبار پلمب شد.

کد خبر 6715813

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها