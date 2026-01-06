فعالیت آموزشی استان قزوین چهارشنبه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حقلطفی از غیرحضوری شدن فعالیتهای آموزشی استان در روز چهارشنبه خبر داد.
وی افزود: در پی افزایش غلظت آلایندههای جوی، نشست فوقالعاده کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین با حضور اعضا و در هماهنگی با ستاد مدیریت بحران برگزار شد و تصمیمات لازم برای صیانت از سلامت عمومی شهروندان اتخاذ شد.
حقلطفی در تشریح مصوبات این نشست اظهار کرد: با توجه به گزارش ایستگاههای سنجش کیفیت هوا در سطح استان، فعالیت تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی، مهدهای کودک و دانشگاهها در سطح استان قزوین، فردا چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ بهصورت غیرحضوری خواهد بود.
وی افزود: مدارسی که در این روز برنامه امتحانی دارند، آزمونها را مطابق برنامه زمانبندی اعلامشده برگزار خواهند کرد.
معاون استاندار قزوین همچنین اعلام کرد: کارمندان زن شاغل در دستگاههای اجرایی که دارای فرزند زیر شش سال هستند، به دلیل تعطیلی مهدهای کودک، فردا بهصورت دورکاری فعالیت خواهند داشت.
جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان با هشدار نسبت به تداوم آلودگی هوا، از گروههای حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی خواست از حضور در فضاهای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی را با جدیت بیشتری رعایت کنند.
وی در پایان با تأکید بر اینکه صیانت از سلامت عمومی در صدر اولویتهای مدیریت استان قرار دارد، از شهروندان خواست با پرهیز از ترددهای غیرضروری و توجه به هشدارهای بهداشتی، در کاهش پیامدهای آلودگی هوا همکاری لازم را داشته باشند.
