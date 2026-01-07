آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی آبیک فردا مجازی شد

قدرتالله مهدیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به تداوم آلودگی هوا و در راستای حفظ سلامت دانشآموزان و دانشجویان، آموزش در تمامی مقاطع تحصیلی شهرستان آبیک در روز پنجشنبه بهصورت مجازی و در بستر پیامرسان شاد برگزار خواهد شد.
وی افزود: همچنین فعالیت دانشگاهها در این شهرستان نیز بهصورت مجازی خواهد بود و از شهروندان درخواست میشود توصیههای بهداشتی را بهویژه گروههای حساس جدی بگیرند.
سرپرست ادارهکل مدیریت بحران استانداری قزوین تأکید کرد: تصمیمات بعدی متناسب با وضعیت آلودگی هوا و بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار اتخاذ و اطلاعرسانی خواهد شد.
نظر شما