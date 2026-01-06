به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی بعد از ظهر سهشنبه در نشست با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان استانی، با تأکید بر نقش بنیادین فرهنگ در پیشرفت کشور گفت: فرهنگ زیربنای اقتصاد است و نباید در شرایط کمبود منابع، نخستین حوزهای باشد که بودجه آن کاهش مییابد.
وی با اشاره به ظرفیتهای غنی فرهنگی، هنری و تاریخی استان قزوین افزود: این استان بیش از ۱۴ درصد آثار تاریخی کشور را در خود جای داده و نیازمند نگاه ویژه برای بازسازی مجتمعهای فرهنگی و هنری و حمایت از فعالان حوزه فرهنگ است. یکی از مطالبات جدی فعالان فرهنگی استان، تخصیص فضا برای فعالیت سازمانهای مردمنهاد و مؤسسات فرهنگی و هنری است.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز با تأکید بر لزوم احیای اقتصاد هنر و توسعه خوشنویسی ایرانی اسلامی اظهار کرد: در سفر به بغداد مشاهده کردم که از میان نمادهای فرهنگی ایران، تنها اثری که در بازارهای آن کشور دیده میشود، جزوهای مربوط به آموزش خوشنویسی قزوین است؛ این موضوع نشان میدهد خوشنویسی میتواند سفیر فرهنگ ایرانی در عرصه بینالمللی باشد.
وی پیشنهاد ایجاد بازارچه و بازار بینالمللی آثار خوشنویسی در قزوین را مطرح کرد و گفت: راهاندازی چنین بازاری علاوه بر ایجاد درآمد و اشتغال، موجب ارتقای چهره فرهنگی شهرها و معرفی هنر اصیل ایرانی اسلامی خواهد شد.
دکتر محمدبیگی در ادامه با اشاره به مشکلات معیشتی هنرمندان تصریح کرد: هنرمندان بسیاری در استان در رشتههایی مانند خوشنویسی، قالیبافی، زرهبافی و زنجیربافی فعالیت دارند، اما از حمایتهای بیمهای و تسهیلاتی کافی برخوردار نیستند و لازم است حمایتهای هدفمند در این حوزه تقویت شود.
وی همچنین خواستار انعقاد تفاهمنامهای میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی برای تأمین مسکن هنرمندان و اصحاب رسانه شد و افزود: امنیت شغلی و معیشتی هنرمندان و خبرنگاران، زمینهساز ارتقای کیفیت فعالیتهای فرهنگی و رسانهای است.
نماینده قزوین با اشاره به نقش رسانههای محلی گفت: اصحاب رسانه با وجود فشارهای اقتصادی، صادقانه در مسیر اطلاعرسانی فعالیت میکنند و انتظار میرود تسهیلات کمبهره یا بلاعوض برای خرید یا تجهیز دفاتر رسانهها در نظر گرفته شود.
محمدبیگی در پایان تأکید کرد: عدالت در تخصیص بودجه میان حوزه فرهنگ و اقتصاد باید برقرار شود و تمرکززدایی از تهران، تقویت انجمنهای فرهنگی، احیای هویت ملی و تکریم مفاخر و مشاهیر استانی در دستور کار قرار گیرد. قزوین سرزمین شاعران، نویسندگان، طنزپردازان و خوشنویسان برجسته است و با برنامهریزی هوشمندانه میتوان جایگاه فرهنگی آن را بیش از پیش ارتقا داد.
