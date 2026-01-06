اجلاس رؤسای شوراهای اسلامی در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا شجاعی عصر سه شنبه در آئین رونمایی از پوستر هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها در بوشهر با تقدیر از میزبانی شورا و شهرداری این شهر اظهار داشت: با همافزایی فکری و خرد جمعی حاضرین، اهداف مورد نظر در حوزه مدیریت شهری محقق شود.
وی در ادامه با اشاره به پیشینه و مأموریت مجمع مشورتی، خاطرنشان کرد: این مجمع، فعالیت خود را حتی پیش از تشکیل شورای عالی استانها با همت آقای مهندس چمران آغاز کرد و ابتدا مختص کلانشهرها بود که به تدریج و بر اساس پیگیریهای صورت گرفته، به مراکز تمامی استانها تعمیم یافت.
شجاعی افزود: این مجمع دارای نظامنامه مشخصی است و هفتاد و هشتمین اجلاس آن به میزبانی بوشهر در حال برگزاری است.
رئیس دبیرخانه مجمع مشورتی درباره روند کار این اجلاس توضیح داد: نظرات کارشناسی ارائه شده در قالب چهار کمیسیون تخصصی جمعبندی و مفاد اصلی آنها در بیانیه پایانی اجلاس گنجانده میشود. این بیانیه طبق روال گذشته، برای ریاست محترم جمهور، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها ارسال خواهد شد.
شجاعی با اشاره به پیگیریهای انجام شده بر اساس دستور ریاست مجمع (دکتر پزشکیان)، عنوان کرد: گزارشهای مرتبط با سه دستگاه وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، از سطح مدیران ارشد تا کارشناسی، پیگیری و گزارش مکتوب آن تهیه شده که انشاءالله روز چهارشنبه در اولین جلسه ارائه خواهد شد.
وی با تشکر از دبیران محترم کمیسیونها، اظهار کرد: جلسهای با این عزیزان در روز گذشته برگزار و موضوعات و مسیر کار از پیش مشخص شده است، ما امیدواریم در این دو روز میزبانی شایستهای از میهمانان داشته باشیم و به خروجی مطلوب و مؤثری دست یابیم.
شجاعی با اشاره به آمادگی کامل میزبان، گفت: از دیروز پیگیر تشکیل کمیسیونها در چهار محل تعیین شده شامل شهرداری، شرکت نفت، اداره کل بنادر و سازمان مرکز منابع بودهایم که با هماهنگی و پیگیری دوستان، مسیر پیشرفت خوبی داشته است و امیدواریم با برنامهریزی صحیح و اصولی و بهرهگیری از حضور رؤسای شوراهای مراکز استانها، که همواره در تعامل و ارتباط بودهایم، بتوانیم از این فرصت به بهترین شکل استفاده کنیم.
